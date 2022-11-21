Высокопоставленным депутатам могут повысить зарплаты

21 ноября. FINMARKET.RU -пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, выяснили "Ведомости". На минувшей неделе руководство Госдумы предложило увеличить выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. Этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы 14 ноября, рассказали "Ведомостям" шесть собеседников на Охотном Ряду. По словам трех из них, вопрос поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Сейчасспикеров обеих палат по статье 27 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы равна доходу премьер-министра, а значит, она на 40% выше средней министерской зарплаты, продолжает собеседник "Ведомостей". Зарплата же всех остальных парламентариев приравнена к зарплатам руководителей федеральных ведомств: "Так было всегда. Хотя тоже еще с давних пор обсуждался вопрос о том, что нагрузка у вице-спикеров и председателей комитетов по сравнению с рядовыми депутатами выше".

Володин давно задумался нам тем, как "стимулировать работу" депутатов и "справедливо", по его мнению, повышать зарплату в зависимости от должности, подтверждает еще один источник "Ведомостей", близкий к руководству Госдумы. "Обсуждается идея предоставления дополнительного денежного содержания для тех, кто занимает руководящие должности в Госдуме - вице-спикеров и председателей комитетов. Но пока идет дискуссия о ее целесообразности и как именно она может быть воплощена", - сообщил "Ведомостям" собеседник в аппарате нижней палаты.

На совете Володин сказал, что сейчас появилась законодательная возможность направить сэкономленные Госдумой средства для повышения выплат депутатам, отмечает первый источник: "В частности, было сказано, что Госдума сэкономила 600 млн руб. Поощрят таким способом, говорит источник, вице-спикеров, председателей комитетов и "возможно, кого-то еще".

По законодательству зарплата депутатов Госдумы в 2018 г. составляла 399 300 руб. до уплаты подоходного налога, а фактическая среднемесячная зарплата с учетом больничных и отпусков за шесть месяцев 2018 г. у депутатов составляла 388 000 руб.