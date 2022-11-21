Компании отказываются от поощрений сотрудников

21 ноября. FINMARKET.RU - В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% - полностью от них отказаться. Об этом говорится в ноябрьском исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", пишут "Известия" . При этом, согласно опросу, сейчас только 71% компаний предлагают работникам дополнительные преимущества.

В качестве бонусов сотрудники чаще всего получают премии, об этом сообщили 73% респондентов. По данным исследования, больше половины компаний (54%) предлагают компенсации затрат на связь, а 39% работодателей регулярно устраивают корпоративные мероприятия для персонала. 31% представителей бизнеса предоставляют работникам скидки на обучение или полностью их покрывают, а 29% оплачивают проезд. Чуть реже - в 28% компаний - покрывают за свой счет участие персонала в профессиональных конференциях и форумах.

22% работодателей компенсируют подчиненным расходы на питание. Только 21% респондентов сообщили, что предлагают добровольное медицинское страхование (ДМС). Столько же компаний готовы предоставить гибридный режим работы или полностью отпустить сотрудников на удаленку. Меньше всего работников получают бонусы в виде скидок на фитнес - о такой возможности рассказали только 11% представителей бизнеса.

Ранее две трети (63%) работодателей уже сообщили, что не будут в этот раз выплачивать новогодние премии сотрудникам. Это следует из результатов опроса "Работа.ру" и "СберПодбора". В 2021 году доля таких отказников была вдвое меньше - 37%.

В то же время, по данным сентябрьского исследования сервиса "Работа.ру", 92% соискателей отметили важность наличия льгот и других бонусов при трудоустройстве. При этом специалисты разных отраслей предпочитают разные бенефиты от работодателя. Например, работники IT и телекома обращают внимание на ДМС (58%), компенсацию затрат на обучение (53%) и транспорт (50%). Тогда как кадры из сферы строительства с большей охотой выбирают компании, которые покрывают расходы на проезд (55%), еду (41%) и предлагают ДМС (41%).

Основная причина, по которой бизнес уменьшает число бенефитов для персонала, - это кризис и желание сэкономить, а также снижение конкуренции за кандидатов в сфере "белых" воротничков, отметили эксперты. Кроме того, в условиях меняющейся экономики работодатели предпочитают повышать зарплаты, а не тратиться на бонусные программы, подчеркнули во ВНИИ труда.