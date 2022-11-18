В РФ будут бороться с "серыми" схемами в сфере недвижимости

18 ноября. FINMARKET.RU - В ближайшие годы обманутыми покупателями недвижимости впотенциально могут стать от 5 до 8 тыс. человек - прежде всего те, кто приобрел самострой или апартаменты. Таким прогнозом поделились с "Известиями" в общественном совете при Минстрое.

В настоящее время в регионах РФ большинство девелоперских проектов в сфере жилстроительства реализуется в рамках закона о долевом строительстве, и дольщики, как правило, защищены эскроу-счетами. Таким образом, "серые" схемы реализации недвижимости являются скорее исключением.

Однако на рынке всё еще остаются застройщики, которые используют непрозрачные схемы при реализации проектов. По данным мониторинга Фонда развития территорий, в настоящий момент в зоне риска находятся дольщики 195 жилых объектов в 43 регионах РФ.

Как рассказал глава комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, среди распространенных способов обойти систему в рамках гражданского законодательства -квартир по сильно заниженным ценам с целью последующей перепродажи, предварительные договоры купли-продажи. Такие схемы, по его словам, могут означать или тот факт, что у застройщика не хватает средств на строительство (а это прямой путь к недострою), или проблемный объект, с которым будут сложности при вводе в эксплуатацию.

В данный момент Госдума совместно с правительством ищет инструменты, при которых в плюсе будут все участники строительного рынка - не только банки или дольщики. "Пока не будет найден инструмент, который устроит всех участников долевого строительства, отказываться от эскроу мы не будем", - сказал глава комитета.

Источник в кабмине рассказал "Известиям", что еще в конце лета застройщики настойчиво просили власти открыть доступ к эскроу-счетам. "Однако ни полностью, ни частично раскрывать эскроу-счета не будут. Единственное, возможно, законодатели пойдут на раскрытие счетов по этапам строительства", - уточнил источник.

Основным предметом споров до сих пор являются сроки раскрытия эскроу-счетов для застройщиков. Минстрой давно выступает за поэтапное раскрытие эскроу-счетов, но Минфин пока не поддерживает эту инициативу. В Госдуме сообщили, что в текущую схему эскроу вносить изменения не планируется, а схемы с траншевой ипотекой и нулевой ипотекой от застройщика будет регулировать ЦБ.

"Одна из беспокоящих всех лазеек - прежде всего договоры уступки права требования, и сейчас мы намерены добиваться, чтобы проведение сделок такого рода, связанных с приобретением жилого помещения, возможно было только с регистрацией в Росреестре, с обязательным указанием размера обременений, необходимых доплат и так далее, - сказал "Известиям" руководитель рабочей группы президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат ГД Александр Якубовский. - Иначе говоря, любые операции с привлечением денежных средств граждан должны осуществляться с участием государственного регистрирующего органа. Над запретом любых опосредованных схем привлечения денежных средств мы сейчас и работаем".