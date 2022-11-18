Вырос спрос на б/у оборудование для пищепрома

18 ноября. FINMARKET.RU - Уход из России отдельных западных производителей оборудования для пищепрома на фоне большого урожая и роста производства готовой продукции в стране стимулирует спрос на б/у технику. Российские производители пищевого оборудования тоже увеличивают выпуск, но пока не покрывают все потребности бизнеса.

Российские производители продуктов переориентируются на отечественное пищевое оборудование: за девять месяцев 2022 года объемы производства увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили "Российской газете" в Минпромторге. При этом объем рынка пищевого оборудования за январь - сентябрь 2022 года составил 103,4 млрд рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее.

На фоне сложностей с доставкой нового импортного оборудования растет спрос и на б/у технику. За полгода, с марта по октябрь 2022 года, рост составил примерно 7%, подсчитывают в компании "Интерагро" (поставщик западного оборудования для перерабатывающей промышленности).

В России развивается перерабатывающая промышленность, и порой проще купить подержанные агрегаты. Так, летом на российском рынке возник дефицит картофеля фри. Отечественный бизнес сейчас стремится быстро занять эту нишу. А дисконт на б/уможет достигать 50-60%.

Подталкивает покупку оборудования для пищепрома и большой урожай в этом году.

По словам заместителя директора ассоциации "Росспецмаш" Романа Саломатина, доля отечественного пищевого оборудования составляет 56%. Тогда как б/у импортная техника не превышает 0,1%. Ее импорт за январь - сентябрь 2022 года уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2021 года на 37,8% и составил 906 единиц, говорят в Минпромторге.