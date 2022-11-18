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18 ноября 2022 года 08:53
Пивоварам предоставят налоговые послабления
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Валерий Шарифулин/ТАСС
18 ноября. FINMARKET.RU - Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 7 ноября, пишет "Коммерсант". В России до 28 февраля 2023 года идет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков. Затем мера должна стать обязательной. Как следует из протокола совещания у Григоренко, в правительстве согласились с введением с 1 апреля 2023 года маркировки пивных кег, с 1 октября 2023 года — напитков в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года — в иных видах упаковки. В 2020 году участники рынка заплатили свыше 172 млрд руб. акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken). В первом квартале 2022 года от производства и импорта пива выплачено 25,2 млрд руб. акцизов. По словам источника “Коммерсанта”, у крупных компаний расходы на акцизы могут превышать себестоимость производства.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, пиво, налоги, послабления
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