Пивоварам предоставят налоговые послабления

18 ноября. FINMARKET.RU - Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 7 ноября, пишет "Коммерсант"

В России до 28 февраля 2023 года идет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков. Затем мера должна стать обязательной. Как следует из протокола совещания у Григоренко, в правительстве согласились с введением с 1 апреля 2023 года маркировки пивных кег, с 1 октября 2023 года — напитков в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года — в иных видах упаковки.

В 2020 году участники рынка заплатили свыше 172 млрд руб. акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken). В первом квартале 2022 года от производства и импорта пива выплачено 25,2 млрд руб. акцизов. По словам источника “Коммерсанта”, у крупных компаний расходы на акцизы могут превышать себестоимость производства.