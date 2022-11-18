Минпромторг планирует продать банкам часть кредитного портфеля ФРП

18 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг планирует передать часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности (ФРП; входит в группу ВЭБ.РФ) банкам, чтобы обеспечить выдачу займов на новые проекты в сфере промышленности. Это позволит фонду высвободить около 20-25 млрд руб. и не дожидаться планового возврата средств через 2-3 года, сообщил "Ведомостям" представитель

Банки получат компенсацию недополученных доходов по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс 2% минус ставка по займам ФРП", клиент будет платить банку ту же ставку, что была у него по займу ФРП, отметил представитель фонда. Средняя ставка по портфелю, по данным ФРП, составляет около 2%. Дисконт при этом не планируется, так как это низкорисковые займы, добавил собеседник.

На компенсацию банкам недополученных доходов понадобится 1,5-2 млрд руб., но выплаты будут растянуты во времени, сообщил источник, знакомый с обсуждением схемы. Кто предоставит средства на компенсации, не поясняется.

Объем кредитного портфеля фонда сейчас составляет около 200 млрд руб. ФРП предоставляет целевые займы по ставкам 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд руб. на финансирование проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции, импортозамещению, лизингу производственного оборудования, станкостроению, выпуску предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производству комплектующих, маркировке товаров. С 2015 г. ФРП выдал кредитов на 327 млрд руб., из них более 100 млрд - в 2022 г., сообщил директор фонда Роман Петруца на встрече у президента России Владимира Путина 17 ноября.

Капитал фонда составляет около 200 млрд руб., отметил Петруца. В первом полугодии правительство докапитализировало ФРП на 60 млрд руб. "В следующем году в нашем распоряжении порядка 40 млрд руб., которые поступят от ранее профинансированных проектов. В проекте бюджета я видел цифру в районе 20 млрд руб., но это достаточно мало с учетом того темпа, который сейчас есть", - сказал Петруца.

Необходимость передачи части портфеля банкам в ФРП объясняют "огромным спросом на займы".