Граждане смогут купить цифровые активы через брокеров

18 ноября. FINMARKET.RU - Россиянам могут позволить торговать цифровыми финансовыми активами через брокерские приложения и сайты. Компании готовы предоставить инвесторам доступ к таким операциям после доработки систем и разрешения регулятора. Об этом "Известиям" рассказали в ВТБ, Газпромбанке, "Финаме", ПСБ и "Альфа-Капитале".

Так, инвесторы смогут купить традиционные финансовые инструменты в виде цифровых прав, например облигации, токены на драгоценные металлы и камни, а также задолженности третьих лиц, в том числе обеспеченные ипотекой.

также могут начать обращаться на Мосбирже. Платформа работает над тем, чтобы попасть в реестр операторов информационных систем Банка России, сообщил управляющий по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов. Он добавил: биржа видит ЦФА в качестве еще одной категории инвестиционных инструментов, которые могут обращаться в действующей финансовой инфраструктуре. Основные преимущества таких активов - это высокая скорость выпуска и операционная прозрачность для эмитентов и инвесторов.

Если получится запустить торги ЦФА на Мосбирже, то россияне получат удобный доступ к операциям и уровень сервиса не ниже, чем на уже существующих финансовых рынках, отметили в пресс-службе Газпромбанка. Там добавили: в случае успешной реализации этой схемы клиенты также смогут покупать цифровые активы через систему компании.

ВТБ уже ведет переговоры о том, как обеспечить доступ клиентов на брокерском обслуживании к торговле ЦФА, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили: основным преимуществом таких инструментов будет сокращение издержек на выпуск, что позволит предложить инвесторам лучшую доходность. Однако риски связаны с тем, что это новый инструмент, поэтому должно пройти время для настройки процессов.

В Минфине и Минэкономразвития поддержали развитие рынка ЦФА. Там рассмотрят предложения ЦБ, сообщили в пресс-службах министерств. Так, например, вкладывать средства в цифровые активы могут разрешить инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам, страховым и управляющим компаниям. Такой сценарий допустили в Минэке. Однако для этого потребуется проработать риски инвестиций в такие активы и установить к ним специальные требования, аналогичные критериям традиционных финансовых инструментов, подчеркнули в пресс-службе министерства.