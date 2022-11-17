Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2022 года.

Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа по итогам октября 2022, при этом показатели лидеров снизились по сравнению с сентябрем.

Сбербанк традиционно возглавилупоминаемости c результатом 47 654 упоминания (49 924 в сентябре, -4,5%). Вторую позицию занял ВТБ - 22 337 упоминаний (24 498 в сентябре, -8,8%), за ним по-прежнему следует банк ФК "Открытие" - 12 820 упоминаний (11 284 в сентябре, +13,6%).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 29,4% по сравнению с сентябрем, заметность ФК "Открытие" снизилась незначительно - на 0,4%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 196,6 млн (-34,1%, 298,1 млн месяцем ранее), Сбербанк же опустился на второе место - 193,4 (-27,6%, 267,1 млн в сентябре). В тройку лидеров по охватам также вошел Ситибанк с результатом 152,1 млн, его показатели выросли более чем в 6 раз по сравнению предыдущим периодом (23,6 млн), упоминаемость - на 200%, Индекс заметности - на 311%.

Одним из наиболее значимых инфоповодов в медиаполе Сбербанка стала новость о начале приема заявок на кредитные каникулы для военнослужащих. В рамках программы клиенты смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после ее окончания.

Другим заметным событием стал Демо-день акселерационных программ Сбербанка по развитию предпринимательских талантов среди школьников, студентов, аспирантов и научных сотрудников. Масштабные мероприятия прошли в ряде городов России.

Также в октябре стало известно о повышении Сбербанком ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта, теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4% годовых. По сообщению банка, изменения не коснулись ранее одобренных ипотечных кредитов, ставки по госпрограммам также остались неизменными.

Медиаполе ВТБ в октябре также было связано с новостями вокруг ипотечного кредитования. Банк приветствовал продление программы "семейная ипотека", считая ее одной из наиболее востребованных среди российских заемщиков. По оценке экспертов ВТБ, объем выдач по программе превысил 400 млрд рублей, с момента ее запуска было оформлено более 107 тысяч кредитов.

Также специалисты ВТБ отметили существенный рост интереса россиян к цифровым картам. За 9 месяцев 2022 года клиенты банка оформили свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером выступил спрос на карты платежной системы "Мир", спрос на них вырос в 7,7 раза, эмиссия пластиковых национальных карт увеличилась на 68%, а общий объем выпуска "Мира" - почти вдвое.

Большой резонанс в СМИ получила новость о запуске ВТБ собственного сервиса переводов за границу по номеру телефона в дружеские страны. Первой к системе подключилась Армения. Переводы стали доступны для физических лиц, которые имеют открытый счет в "дочке" ВТБ. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения).

Банк ФК "Открытие" в октябре упростил процедуру открытия депозитов для крупного бизнеса. Теперь корпоративные клиенты могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн", выбрать необходимое предложение и оперативно открыть выгодный депозит в рамках "единого окна".

Skolkovo Fintech Hub подготовил очередной рейтинг инновационности кредитных организаций по итогам первого полугодия 2022 года. Банк ФК "Открытие" по совокупности критериев получил максимальные оценки и вошел в топ-10 лидеров этого списка. За полугодие банк поднялся на две ступени рейтинга.

В СМИ также широко разошлась новость о повышении банком ФК "Открытие" процентной ставки по двум депозитам - "Надежный" и "Надежный партнер". Повышение составило в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта. Таким образом, максимальная ставка с выплатами по шестимесячному вкладу составила 7,4% годовых, а по трехмесячному - 7,2%. Все эти нововведения вошли в силу в начале октября.

Значительный рост активности в медиаполе Ситибанка связан с решением кредитной организации полностью свернуть деятельность на рынке РФ. В середине месяца банком было объявлено о намерении закрыть корпоративный сегмент российского бизнеса к апрелю 2023 года. Позднее также стало известно о сделке с "Уралсибом", банк приобрел портфель потребительских кредитов и право перевести к себе держателей кредитных карт Ситибанка. Потребкредиты планируется передать на баланс покупателя до конца этого года, а кредитные карты - в течение первой половины следующего.

В октябре президент Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень кредитных организаций, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран, вошел в том числе Ситибанк.

Название Упоминания в СМИ, октябрь Упоминания в СМИ, сентябрь Изменение, % 1 Сбербанк 47 654 49 924 -4,5 2 ВТБ 22 337 24 498 -8,8 3 ФК Открытие 12 820 11 284 13,6 4 Россельхозбанк 8 897 9 712 -8,4 5 Газпромбанк 8 243 10 392 -20,7 6 Тинькофф Банк 9 188 6 472 26,5 7 Промсвязьбанк 6 869 6 594 4,2 8 Альфа-Банк 6 674 5 705 17,0 9 Совкомбанк 4 588 3 925 16,9 10 Банк УРАЛСИБ 2 810 1 680 67,3 11 Росбанк 2 809 2 640 6,4 12 Райффайзенбанк 2 588 1 427 81,4 13 Московский Кредитный Банк 2 583 2 435 6,1 14 МТС Банк 2 519 2 157 16,8 15 Почта банк 2 118 2 773 -23,6 16 Росгосстрах Банк 1 944 1 006 93,2 17 Банк ЗЕНИТ 1 850 1 922 -3,7 18 Банк ДОМ.РФ 1 691 2 336 -27,6 19 Банк Русский Стандарт 1 547 1 003 54,2 20 ХКФ Банк 1 406 1 143 23,0 21 РНКБ Банк 1 125 1 117 0,7 22 ОТП Банк 1 063 733 45,0 23 Примсоцбанк 1 056 952 10,9 24 Банк Санкт-Петербург 1 047 939 11,5 25 Ситибанк 1 039 338 207,4 26 ЮниКредит Банк 987 454 117,4 27 УБРиР 977 836 16,9 28 Новикомбанк 911 1 101 -17,3 29 Банк ТРАСТ 865 615 40,7 30 Ак Барс Банк 741 1 063 -30,3 31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 703 643 9,3 32 Экспобанк 664 309 114,9 33 Ренессанс Кредит 624 631 -1,1 34 Абсолют Банк 561 707 -20,7 35 Банк Левобережный 549 680 -19,3 36 МСП-Банк 464 713 -34,9 37 Банк Синара 464 392 18,4 38 ВБРР 443 764 -42,0 39 Росэксимбанк 416 76 447,4 40 ТКБ Банк 404 329 22,8 41 Кредит Европа Банк 392 102 284,3 42 КБ "Центр-инвест" 380 615 -38,2 43 Фора-Банк 376 165 127,9 44 ББР Банк 338 123 174,8 45 БыстроБанк 323 20 1515,0 46 АБ "Россия" 314 318 -1,3 47 АКБ "Металлинвестбанк" 301 186 61,8 48 Банк "Кубань Кредит" 298 206 44,7 49 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 284 5 5580,0 50 Челиндбанк 278 148 87,8

Название Индекс заметности, октябрь Индекс заметности, сентябрь Изменение, % 1 Сбербанк 6 099 568 7 440 012 -18,0 2 ВТБ 2 588 942 3 664 848 -29,4 3 ФК "Открытие" 1 485 570 1 491 160 -0,4 4 Промсвязьбанк 1 015 946 1 080 668 -6,0 5 Россельхозбанк 911 356 1 076 660 -15,4 6 Альфа-Банк 732 687 574 873 27,5 7 Тинькофф Банк 708 321 671 883 5,4 8 Газпромбанк 610 207 1 023 388 -40,4 9 Совкомбанк 383 438 380 771 0,7 10 Банк УРАЛСИБ 362 839 294 125 23,4 11 РНКБ Банк 328 132 220 330 48,9 12 Росбанк 321 256 428 407 -25,0 13 Банк ДОМ.РФ 318 780 397 379 -19,8 14 Банк ТРАСТ 271 967 129 778 109,6 15 Райффайзенбанк 248 801 112 644 120,9 16 Ситибанк 228 429 55 526 311,4 17 Росгосстрах Банк 208 891 183 740 13,7 18 Банк Санкт-Петербург 205 349 122 627 67,5 19 Московский Кредитный Банк 195 315 146 737 33,1 20 Банк Русский Стандарт 154 580 114 114 35,5 21 МТС Банк 141 328 115 810 22,0 22 УБРиР 112 973 85 053 32,8 23 АК Барс Банк 107 371 76 305 40,7 24 ХКФ Банк 97 846 96 676 1,2 25 Почта банк 86 545 169 315 -48,9 26 Банк ЗЕНИТ 86 216 98 446 -12,4 27 Новикомбанк 83 534 96 464 -13,4 28 КБ "Центр-инвест" 81 316 78 434 3,7 29 ОТП Банк 77 548 22 390 246,4 30 МСП Банк 72 962 129 738 -43,8 31 ЮниКредит Банк" 72 517 34 460 110,4 32 Ренессанс Кредит 62 952 29 303 114,8 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 60 770 37 286 63,0 34 ТКБ Банк 56 599 18 108 212,6 35 АБ "Россия" 56 212 19 293 191,4 36 Экспобанк 41 595 71 528 -41,8 37 СМП Банк 41 367 17 038 142,8 38 Абсолют Банк 36 172 60 294 -40,0 39 Банк "Кубань Кредит" 36 149 43 024 -16,0 40 Банк Синара 33 097 46 678 -29,1 41 Росэксимбанк 30 211 12 394 143,8 42 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 28 298 756 3 642,1 43 Банк Левобережный 24 479 26 372 4,2 44 ВБРР 27 109 42 979 -36,9 45 Кредит Европа Банк 27 090 9 667 180,2 46 Примсоцбанк 26 311 18 746 40,4 47 БКС Банк 25 470 19 564 30,2 48 Deutsche Bank 24 967 3 238 671,1 49 Алмазэргиэнбанк 22 878 21 358 7,1 50 Инвестторгбанк 19 709 4 971 296,5

Название Охват аудитории, октябрь Охват аудитории, сентябрь Изменение, % 1 ВТБ 196 622 817 298 156 110 -34,1 2 Сбербанк 193 498 714 267 149 175 -27,6 3 Ситибанк 152 117 927 23 660 014 542,9 4 Райффайзенбанк 140 037 598 37 608 141 272,4 5 Тинькофф Банк 136 086 284 113 930 314 19,4 6 Альфа-Банк 128 725 387 103 147 803 24,8 7 ФК "Открытие" 120 121 706 150 867 004 -20,4 8 Газпромбанк 118 964 789 135 621 166 -12,3 9 ЮниКредит Банк 112 854 971 26 791 417 321,2 10 ОТП Банк 98 563 736 14 311 118 588,7 11 Промсвязьбанк 97 465 298 121 139 995 -19,5 12 Россельхозбанк 95 235 788 65 355 687 45,7 13 Росбанк 89 377 728 104 125 466 -14,2 14 Совкомбанк 83 107 732 109 751 260 -24,3 15 Почта Банк 74 993 194 82 874 505 -9,5 16 Московский Кредитный банк 74 703 248 49 679 558 50,4 17 МТС Банк 66 818 827 17 455 662 282,8 18 Банк Русский Стандарт 65 812 784 44 295 733 48,6 19 Банк УРАЛСИБ 59 393 694 22 905 728 159,3 20 Банк ЗЕНИТ 51 384 625 69 533 459 -26,1 21 Новикомбанк 49 768 573 43 700 600 13,9 22 ХКФ Банк 47 579 037 28 510 775 66,9 23 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 45 086 130 1 836 705 2 354,7 24 Банк ДОМ.РФ 44 739 962 60 236 136 -25,7 25 УБРиР 38 048 582 21 439 962 77,5 26 МСП Банк 37 635 113 14 924 263 152,2 27 Deutsche Bank 36 143 172 3 626 895 896,5 28 Росэксимбанк 35 948 030 4 288 131 738,3 29 Банк Санкт-Петербург 35 620 068 12 145 538 193,3 30 Ренессанс Кредит 32 793 513 9 356 990 250,5 31 РНКБ Банк 32 767 722 39 535 952 -17,1 32 Банк Синара 31 822 295 22 323 459 42,6 33 Абсолют Банк 30 689 351 29 229 017 5,0 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 30 576 477 18 280 153 67,3 35 ТКБ Банк 30 379 809 21 998 858 38,1 36 СМП Банк 28 051 024 11 663 056 140,5 37 Кредит Европа Банк 27 773 935 5 452 620 49,4 38 Росгосстрах Банк 27 077 609 19 676 641 37,6 39 Экспобанк 25 895 825 14 116 907 83,4 40 Банк ТРАСТ 24 857 032 15 950 753 55,8 41 АБ "Россия" 22 840 581 21 774 908 4,9 42 "Тойота Банк" 20 198 257 3 014 331 570,1 43 МИнБанк 19 626 982 19 239 254 2,0 44 Ак Барс Банк 18 000 638 44 932 403 -59,9 45 РН Банк 13 136 518 3 549 498 270,1 46 ВБРР 11 772 342 29 669 092 -60,3 47 БКС Банк 11 237 412 4 244 237 164,8 48 Примсоцбанк 10 115 547 4 035 212 150,7 49 Русфинанс Банк 9 738 294 10 603 147 -8,2 50 Банк Интеза 9 267 245 1 607 958 476,3

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