Социальный налоговый вычет за взносы в НПФ могут отменить

17 ноября. FINMARKET.RU - Россияне, которые копят на пенсию в рамках добровольных программ, могут лишиться социального налогового стимула, если не готовы вкладывать деньги на длительный период, пишут "Известия" . Таким образом государство намерено стимулировать долгосрочные накопления.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержали льготу для долгосрочных продуктов брокеров,и страховых компаний, которую планирует ввести Минфин для стимулирования долгосрочных инвестиций граждан. Предполагается, что распространяться льгота будет на ИИС третьего типа, 10-летние стандартные договоры НПО, а в дальнейшем и на 10-летние страховые договоры. Получить вычет (13% НДФЛ) можно будет с суммы вложений, не превышающей 400 тыс. рублей в год.

Но, как считают в РСПП, наряду с новой льготой необходимо сохранить и уже существующий социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в НПФ, который участники добровольных пенсионных программ могут получать со 120 тыс. рублей вложений. При этом никаких условий по срокам, если говорить о взносах в НПФ, не существует.

По словам источников "Известий", Минфин обещал рассмотреть обращение РСПП о сохранении социального вычета, другой конкретики на данный момент нет. И вопрос по соцвычету пока в подвешенном состоянии.

Эксперты и участники рынка согласны, что социальный вычет стоит сохранить при введении единого. В частности, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков объяснил, почему так важно наличие налоговых льгот для разных видов НПО. По его мнению, введение отдельного налогового вычета на долгосрочные накопления с одновременной ликвидацией социального налогового вычета на НПО может привести в том числе к появлению конкуренции между существующими продуктами: ИИС, банковскими и страховыми продуктами со сроком действия 3 года и долгосрочными продуктами на 10 лет.