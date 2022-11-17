Банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу

17 ноября. FINMARKET.RU - Власти предлагают наказывать банки за отказ предоставить по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая данные об идентификации, пишут "Известия". Ведомство уже заявило, что ко второму чтению документа предложил поправку, обязывающую банки также предоставлять ему фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Суммы штрафов могут доходить до полумиллиона рублей. Как выяснили "Известия", соответствующие поправки в КоАП в первом чтении Госдума может принять уже в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правового управления, а также правительства. Эксперты считают, что новая мера будет очень эффективной в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Новый законопроект — это спутник уже принятых Госдумой в первом чтении поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые устанавливают новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации, помимо сведений об операциях, должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

Данные об идентификация помогают банку установить и подтвердить достоверность сведений о клиентах, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. К таким сведениям могут быть отнесены ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ, адрес места регистрации и жительства, ИНН, а также биометрические персональные данные (изображение лица и голос).

За непредоставление данных об идентификации должностные лица могут быть оштрафованы на 30–50 тыс., а юрлица — на 300–500 тыс. рублей.