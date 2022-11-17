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17 ноября 2022 года 08:47
Перевод граждан на мобильную ОС обойдется в 480 млрд руб.
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Реализация мобильной экосистемы на операционной системе (ОС) "Аврора" потребует 480 млрд руб. до 2030 года, сообщает “Коммерсантъ”, который ознакомился с паспортом проекта развития этой ОС. По сведениям газеты, "Ростелеком" направил документ в центр компетенций разработки (ЦКР) "Операционные системы", который курирует Минцифры. Проект развития принадлежащей "Ростелекому" ОС подразумевает выпуск российскими производителями около 70 млн смартфонов на ней. Это необходимо из-за угрозы отключения РФ от сервисов Google и Apple, считают в "Ростелекоме". Между тем участники рынка отмечают, что исходя из документов по проекту речь может идти в первую очередь о контрактном производстве смартфонов в Китае, а не в России.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, экосистемы, развитие
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