Перевод граждан на мобильную ОС обойдется в 480 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU - Реализация мобильнойна операционной системе (ОС) "Аврора" потребует 480 млрд руб. до 2030 года, сообщает “Коммерсантъ”, который ознакомился с паспортом проекта развития этой ОС. По сведениям газеты, "Ростелеком" направил документ в центр компетенций разработки (ЦКР) "Операционные системы", который курирует Минцифры.

Проект развития принадлежащей "Ростелекому" ОС подразумевает выпуск российскими производителями около 70 млн смартфонов на ней. Это необходимо из-за угрозы отключенияот сервисов Google и Apple, считают в "Ростелекоме". Между тем участники рынка отмечают, что исходя из документов по проекту речь может идти в первую очередь о контрактном производстве смартфонов в Китае, а не в России.