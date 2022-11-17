.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Банки обходят приставов для своевременного погашения своих ссуд
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

17 ноября 2022 года 09:08

Банки обходят приставов для своевременного погашения своих ссуд

 0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Банки не стесняются обходить требования закона об исполнительном производстве, пишет "Коммерсантъ". Как выяснила газета, в условиях экономической нестабильности и ухудшающегося качества обслуживания долгов банки не стесняются обходить приставов для своевременного погашения своих ссуд. Большинство участников рынка в подобной практике не признается и лишь в индивидуальной беседе с клиентом описывает возможности гасить кредит, не выплачивая долг по исполнительному производству. Но есть и те, кто открыто использует лазейки для обхода закона об исполнительном производстве, называя это "опцией для клиента".


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  долги,  приставы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.