.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2419,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2804,07 млрд руб.
17 ноября 2022 года 09:08
Банки обходят приставов для своевременного погашения своих ссуд
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Банки не стесняются обходить требования закона об исполнительном производстве, пишет "Коммерсантъ". Как выяснила газета, в условиях экономической нестабильности и ухудшающегося качества обслуживания долгов банки не стесняются обходить приставов для своевременного погашения своих ссуд. Большинство участников рынка в подобной практике не признается и лишь в индивидуальной беседе с клиентом описывает возможности гасить кредит, не выплачивая долг по исполнительному производству. Но есть и те, кто открыто использует лазейки для обхода закона об исполнительном производстве, называя это "опцией для клиента".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.