.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17 ноября 2022 года 08:22
Проект реформы накопительной пенсии почти готов
|0
Дмитрий Рогулин/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Минфин до конца декабря планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии, подготовка которого идет уже несколько лет, сообщают "Ведомости". Предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян, считают эксперты. Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, сообщил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как сообщил газете близкий к правительству источник, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, уточнил собеседник. По словам Аксакова, законопроект о реформе накопительной пенсии может быть принят в Думе достаточно оперативно. "Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в 1-м квартале следующего года точно", - заключил депутат.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, пенсии, накопления
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.