Проект реформы накопительной пенсии почти готов

17 ноября. FINMARKET.RU - Минфин до конца декабря планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной, подготовка которого идет уже несколько лет, сообщают "Ведомости". Предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян, считают эксперты.

Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, сообщил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как сообщил газете близкий к правительству источник, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, уточнил собеседник. По словам Аксакова, законопроект о реформе накопительной пенсии может быть принят в Думе достаточно оперативно. "Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в 1-м квартале следующего года точно", - заключил депутат.