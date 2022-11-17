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17 ноября 2022 года 08:22

Проект реформы накопительной пенсии почти готов

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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Дмитрий Рогулин/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Минфин до конца декабря планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии, подготовка которого идет уже несколько лет, сообщают "Ведомости". Предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян, считают эксперты.

Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, сообщил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как сообщил газете близкий к правительству источник, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, уточнил собеседник. По словам Аксакова, законопроект о реформе накопительной пенсии может быть принят в Думе достаточно оперативно. "Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в 1-м квартале следующего года точно", - заключил депутат.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  пенсии,  накопления

 
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