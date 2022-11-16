ВВП РФ в 3-м квартале снизился на 4% - Росстат

Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.

16 ноября. FINMARKET.RU - ВВП РФ в 3-м квартале 2022 года в годовом выражении снизился на 4%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные Росстата оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в июле-сентябре 2022 года на 4,4%, и совпали в прогнозом Банка России..

Согласно данным Росстата, во 2-м квартале 2022 года ВВП РФ снизился на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,5% в 1-м квартале. В прошлом году ВВП РФ вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.

Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение индекса физического объема ВВП::

- оптовый товарооборот (-22,6%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-10,4%);

- розничный товарооборот (-9,1%);

- грузооборот (-5,5%);

- обрабатывающие производства (-2,0%)

Рост продемонстрировали сельское хозяйство (+6,2%) и строительство (+6,7%).

Банк России оценивал снижение ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 4,0% в годовом выражении, в 4-м квартале ожидается падение в районе 7,1%.

Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, ускорилось до 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%), на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,7% в январе, говорилось в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике", опубликованном в начале ноября.

Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,0%.

"По предварительной оценке Минэкономразвития, в сентябре рост ВВП ускорился в помесячном выражении до 2,1% м/м после плюс 1,8% м/м в августе. Вместе с тем на фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% г/г, в целом за 3 квартал - минус 4,4% г/г. Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%", - говорилось в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ. Банк России улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу. При этом в 4-м квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в конце октября на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай", заявил, что спад экономики РФ будет в этом году примерно 2,8-2,9%".

Согласно прогнозу ЕК, ВВП России в текущем году упадет на 5,1%, в 2023 году - на 3,2%, а в 2024 году российская экономика вернется к умеренному росту и увеличится менее чем на 1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 2,1%.

Публикация первой оценки 3-го квартала 2022 года состоится 14 декабря 2022 года. Оценка будет включать номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, объемы валовой добавленной стоимости по отраслям экономики. Будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных, информация министерств, ведомств и Банка России, отмечает Росстат.