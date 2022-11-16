- - оптовый товарооборот (-22,6%);
- - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-10,4%);
- - розничный товарооборот (-9,1%);
- - грузооборот (-5,5%);
- - обрабатывающие производства (-2,0%)
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16 ноября 2022 года 19:00
ВВП РФ в 3-м квартале снизился на 4% - Росстат
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Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.
16 ноября. FINMARKET.RU - ВВП РФ в 3-м квартале 2022 года в годовом выражении снизился на 4%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные Росстата оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в июле-сентябре 2022 года на 4,4%, и совпали в прогнозом Банка России.. Согласно данным Росстата, во 2-м квартале 2022 года ВВП РФ снизился на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,5% в 1-м квартале. В прошлом году ВВП РФ вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году. Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение индекса физического объема ВВП::
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия ВВП
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