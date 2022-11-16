Россияне пока не спешат устанавливать самозапрет на кредиты

16 ноября. FINMARKET.RU - Россияне неохотно пользуются способом защиты от мошенников, который предполагает самозапрет на кредитование. Граждане получили возможность установить его с 1 октября. Источник "Известий" в банке из топ-10 заявил, что не много людей интересуется новой услугой.

В крымском РНКБ заявки на услугу оформили 39 клиентов. В банке уточнили, что запрет на онлайн-кредитование можно запросить в чате мобильного приложения или в офисе.

В Абсолют Банке в октябре было оформлено всего пять заявлений на самоограничение по займам, сообщил зампред правления кредитной организации Антон Павлов. При этом за две недели ноября их количество увеличилось почти в 10 раз. Интерес к этой опции растет по мере распространения информации о ней, пояснил Павлов. Он полагает, что от месяца к месяцу количество обращений будет увеличиваться.

Клиенты банков с 1 октября 2022 года могут добровольно ограничивать не только оформление кредитов, но и в целом онлайн-операции, напомнили в ЦБ. А банки обязаны предоставить такие услуги. Например, граждане вправе самостоятельно устанавливать максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. Снятьвозможно при личном посещении банка.

В ВТБ рассказали «Известиям», что на данный момент у клиентов есть возможность устанавливать ограничения на операции с кредитными средствами (например, можно запретить их вывод со счетов), а функционал полного ограничения онлайн-кредитования планируется внедрить в банке в ближайшее время.

Уже доступно самоограничение кредитования в МКБ. Количество поступивших заявок на оказание этой услуги в банке не назвали.

В Банке России заявили "Известиям", что мониторят ситуацию и продолжают взаимодействовать с банками по этому вопросу. В регуляторе уточнили, что в октябре ЦБ направил запрос в адрес кредитных организаций относительно того, как они реализуют новое требование.