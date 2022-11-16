Пенсионеры начали активнее увольняться

Масштабы увольнений пенсионеров на промышленных предприятиях достигли максимума за период после отмены индексации пенсий пожилым работникам, да и в целом за 10 лет, следует из опросов, данные которых приводят в Институте экономической политики (ИЭП) им. Е.Т. Гайдара, пишет "Независимая газета" . В ноябре 57% предприятий указали на отток работников пенсионного возраста. В институте пояснили, что уже несколько лет администрации на предприятиях не увольняют пенсионеров, инициатива идет снизу. Одно из объяснений – в этом году инфляция так сильно ударила по доходам пожилых, что они решились на особую схему: уволиться, дождаться пенсионной компенсации и снова трудоустроиться, но уже не факт, что в той же отрасли.

Некогда формальная, фоновая причина снижения численности работников в промышленности стала после объявления частичной мобилизации основной, сообщил Институт Гайдара, проанализировав результаты опросов промпредприятий. "В 2022 году две трети российских предприятий лишаются кадров по формальным причинам (призыв в армию, суд, смерть)", – указано в ноябрьском обзоре ИЭП, посвященном индексу промышленного оптимизма.

А второй главной причиной снижения численности работников стало достижение ими пенсионного возраста. По данным опросов, «масштабы увольнений пенсионеров тоже достигли максимума, о них сообщает сейчас 57% предприятий». Год назад – для сравнения – 48% предприятий указывали на отток работников пенсионного возраста.

Если брать период последних примерно 10 лет, то уже были случаи даже еще более резких скачков показателя: например, в 2013-м доля предприятий, фиксирующих отток работников-пенсионеров, составила сразу 54% против 40% в 2012-м. Но максимальных значений показатель достиг именно сейчас.

Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло добавил к этому, что нужно еще учитывать отраслевой разрез. Ведь он, уточним, определяет и условия труда. По данным, которые эксперт привел "НГ", абсолютным рекордсменом по оттоку достигших пенсионного возраста работников в ноябре 2022-го стала черная металлургия – там 99% предприятий сообщили об увольнении пожилых.

Далее следуют машиностроение (59% предприятий сообщили об оттоке пожилых), производство стройматериалов (57%), химпром – 56%. А реже всего увольнения пожилых фиксировали в легкой промышленности: 14% предприятий.