Минпромторг обсуждает повышение утильсбора на тяжелые грузовики

16 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ обсуждает повышение утильсбора на тяжелыена фоне роста продаж китайской автотехники на российском рынке, пишет "Коммерсант"

Обсуждение в министерстве планов индексации утильсбора на грузовые автомобили подтвердили источники издания. Один из них отмечает, что речь идет об индексации для тяжелых самосвалов, другой, что - о повышении сбора на все тяжелые грузовики.

Размер повышения, по данным одного из источников, "не определен, но со всеми отечественными игроками идут консультации". Еще один собеседник газеты говорит, что индексация будет базовой - на 25%, и только для "узкого сегмента" самосвальной и бортовой техники, где наблюдается "засилье китайских грузовиков". Сейчасна новые автосамосвалы массой от 12 тонн до 20 тонн составляет 55,8 тыс. руб., но в случае повышения может вырасти до 69,7 тыс. руб., на самосвалы свыше 20 тонн - с 126 тыс. руб. до 157,5 тыс. руб.

Ряд собеседников газеты сомневается, что за счет индексации утильсбора можно собрать существенную сумму, и полагают, что речь идет о защите рынка для "КАМАЗа".

Повышение утильсбора на автомобили последний раз обсуждалось в начале 2021 г., планировалась индексация также на 25%. Но после широких протестов со стороны производителей, аграриев и других отраслей в правительстве заморозили инициативу.