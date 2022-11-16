Продажу лесных ягод и грибов выведут из серой зоны

16 ноября. FINMARKET.RU - Покупку у населения ягод, грибов, орехов хотят вывести из серой зоны. В России не установлен порядок документирования покупки ягод переработчиками у населения: банки такие сделки часто рассматривают как высокорискованные, блокируют счета и заносят предпринимателей в черные списки. Из-за этого бизнесу сложно привлечь инвесторов и получить льготный кредит. Союз заготовителей и переработчиков дикоросов предлагает внести соответствующие изменения в Лесной кодекс, законопроект был направлен в профильный комитет Госдумы и уже прошел предварительное согласование, пишет "Российская газета"

"Нужно упорядочить все спорные моменты при закупке у населения, в том числе устранить проблемы с расчетами. Сейчас сфера полутеневая и носит не очень приятный характер. За расчеты с физлицами зачастую блокируют счета и у сельских граждан, и у предприятий-переработчиков, поэтому работу вести сложно", - говорит управляющий партнер союза Андрей Михайленко.

Сейчас любой гражданин РФ может пойти в лес и собирать, орехи и травы для себя, а излишки продавать. И если для жителей городов это просто один из вариантов досуга, то в селах это составляет важную часть дохода. По данным союза, в сезонный сбор дикоросов вовлечено около 21,6% сельского населения. "Если вы зайдете в любую таежную деревню в сезон сбора, то там вы увидите огромное количество закупочно-заготовительных контор, каждая из которых предлагает свою цену на покупку ягод, грибов и прочих даров леса", - рассказывает Михайленко.

Цены на этом рынке сильно меняются, но в среднем за 1 кг дикорастущей ягоды можно получить от 100 до 250 рублей. Дальше заработок зависит от того, сколько человек сможет собрать.

Несмотря на то, что сейчас закон не ограничивает сбор и продажу ягод и грибов из леса для людей, бывают прецеденты, когда из-за регулярного заработка человека обвиняли в незаконном предпринимательстве, рассказал президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков. Союз также выступает за внесение таких поправок в Лесной и Гражданский кодекс.

Рослесхоз предлагает бизнесу, который занимается заготовкой грибов, ягод и орехов, разрешить покупать квоты на их сбор, а не арендовать лесные участки. Сейчас для промышленного сбора дикоросов предпринимателю надо арендовать лесной участок минимум на 10 лет. Все это время нужно платить деньги не только за землю, но и налог за урожай, который рассчитывается в начале работы и не меняется, даже если за год или два ничего не выросло.

В Рослесхозе "РГ" сообщили, что сейчас арендовать лесной участок для предпринимателя сложно и дорого, поэтому иногда бизнес решает просто идти в лес под видом обычных людей, которые собирают грибы и шишки для себя. Замглавы ведомства Вячеслав Спиренков отметил, что Рослесхоз готовит предложения, которые позволят предпринимателям без аренды участка покупать грибы и орехи у государства.