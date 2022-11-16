Право на второе пособие для семей с детьми до 3 лет расширят

16 ноября. FINMARKET.RU - Семьи смогут получать регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до 3 лет вне зависимости от очередности рождения, при условии что доходы на одного члена семьи оказываются ниже двух прожиточных минимумов (ПМ). В случае если семья подпадает под критерии комплексной оценки нуждаемости и уже получает единоеиз бюджета, она сможет оформить одновременно две выплаты - до двух ПМ. Об этом "Ведомостям" . сообщил представитель Минтруда.

Такие правила уже прописаны в законопроекте о едином пособии семьям с детьми, который Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях. При этом право на использование маткапитала для этих целей возникнет у семей после принятия поправок в закон-спутник, который сейчас готовится ко второму чтению, пояснил "Ведомостям" председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона "Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам", которые уже прошли первое чтение. Сейчас право на ежемесячную выплату из средств маткапитала есть только на второго ребенка, законопроект предполагает его использование и на первого, и на второго, и на третьего ребенка, добавил Нилов.

Единое пособие объединит пять видов действующих выплат: ежемесячную выплату беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячную выплату на детей до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального, а также региональных бюджетов, которые в форме субвенции будут передаваться в объединенный Фонд пенсионного и социального страхования (Соцфонд), созданный вместо ПФР и ФСС.

Единое пособие имеет ряд преимуществ, одно из которых - перераспределение финансовой нагрузки с регионов на федеральный центр, отмечает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Возможность использовать для пособия средства маткапитала ставит в приоритет расходы на текущее потребление, а не инвестиции в будущее ребенка или улучшение жилищных условий, это ставит под сомнение первоначальную цель этой выплаты - стимулировать семьи заводить второго ребенка, считает Сафонов.