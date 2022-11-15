Из-за переплат за вывоз мусора у компании теряют средств на инвестиции в развитие

15 ноября. FINMARKET.RU - Ежегодно компании теряют по 5-6 млрд рублей из-за завышенных нормативов замусора. Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерации рестораторов и отельеров в Минэкономразвития, пишут "Известия" . А из-за переплат за вывоз ТКО у бизнеса меньше средств на инвестиции в развитие, считают эксперты.

В деловых объединениях уверены, что региональные чиновники неверно рассчитывают платежи за вывоз мусора.

Как говорится в письме в Минэкономразвития, компании платят за "вывоз воздуха". Если предположить, что речь идет о магазине площадью 500 кв. м, то ритейлер переплачивает около 36 тыс. рублей в месяц - это зарплата работника торгового зала или другого линейного персонала, отмечено в обращении.

Организации попросили министерство учесть их доводы - сейчас Минэкономразвития оценивает проект постановления правительства, в котором власти готовы пересмотреть систему обращения с мусором. Этот документ сформировали в Минприроды, которое предложило более прозрачную систему замеров мусора (фото- и видеосъемка этого процесса) и практику сравнительного анализа для определения нормативов. У властей будет возможность высчитывать среднее значение норматива с учетом данных за последние годы. Разница между замерами и теоретическим показателем может быть не более 20%, уверен

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, в ряде субъектов норматив превышает фактические показатели по торговым объектам в 1,5 и более раз. Он добавил, что действующее законодательство позволяет оплачивать вывоз ТКО с розничных объектов как по факту образования мусора, так и по нормативам. Но на деле торговля вынуждена вести расчет за услуги именно по нормативу, а не по факту. В ассоциации уверены, что если в регионах установят справедливые нормативы накопления ТКО, то ритейл сможет эффективнее решать операционные задачи и обеспечивать должный уровень обслуживания покупателей.

Для онлайн-сетей и маркетплейсов действующие нормативы создают прямые издержки - компании вынуждены изымать средства из оборота, отметили в АКИТ.

Доцент департамента логистики и маркетинга Финуниверситета при правительстве Денис Жильцов уверен, что из-за переплат за вывоз ТКО у бизнеса меньше средств на инвестиции в развитие, в том числе технологическое. А в нынешних экономических условиях эти расходы критичны для бизнеса.