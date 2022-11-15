Бизнес столкнулся с дефицитом складской техники

15 ноября. FINMARKET.RU - В России назреваетскладской техники, вызванный уходом европейских и японских брендов и усложнением поставок техники из Китая, что не дает закрывать потребности бизнеса. Об этом говорится в аналитическом отчете логистической компании ПЭК, с которым ознакомились "Ведомости" . Как следует из документа, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Проблему подтвердили источники и официальные представители в логистических и транспортных компаниях, а также в дистрибуторах складской техники.

После начала СВО на Украине с российского рынка ушло большинство мировых брендов, производящих складскую технику, в том числе John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Kamatsu, Hitachi, Metso, Juhandrich. Из-за этого цена запчастей на европейскую и японскую технику выросла в зависимости от категории на 30-200%, а сроки поставки - почти в 2 раза, говорится в отчете ПЭК. И больше всего выросла стоимость электронных компонентов, уточнил директор по развитию логистики ПЭК Павел Кисиленко.

Из-за роста цен на обслуживание складской техники за 8 месяцев себестоимость логистики увеличилась в среднем на 16%, следует из отчета. По словам Кисиленко, по большинству комплектующих рынку пришлось перестраиваться на альтернативных поставщиков из Турции и Китая. По словам экспертов, стоимость складских машин из КНР в 1,5 раза ниже европейских и обслуживать такую технику проще.

Как говорится в отчете ПЭК, вслед за укреплением курса рубля цены на складскую технику из Китая снизились за лето- осень 2022 г. на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Но, как отмечают эксперты, рост расходов на логистику, помноженный на периодически вводимые коронавирусные ограничения в Китае и заторы в портах и на железной дороге в России, делает покупку техники в КНР непростой задачей. Кроме того, срок производства китайской техники за год вырос в 1,5-2 раза, и итоге от размещения заказа до поставки в Россию может пройти 4-6 месяцев.

Участники рынка также опасаются нехватки упаковочных материалов и оборотной тары для складов. В частности, у логистов возникли сложности с поддонами, оборотной тарой и паллетами. По словам источника "Ведомостей" в транспортной компании, владеющей складскими мощностями в России, замену импортной упаковки удалось найти в "дружественных странах", но из-за проблем с доставкой может возникнуть локальный дефицит. Российские же аналоги, по его словам, более низкого качества и впрок их не закупают, поэтому в моменте производственные мощности могут не справиться с увеличением спроса.