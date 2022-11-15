.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Госдума приняла к сведению основные направления единой ДКП на 2023-2025 гг, рекомендует ЦБ доработать документ
Минфин РФ оценит, использовать котировку нефти Urals агентства Argus или индекс СПбМТСБ для расчета налогов
15 ноября 2022 года 09:53
НСПК борется за комиссию с карточных платежей
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) усиливает борьбу с подменой МСС-кодов торгово-сервисными предприятиями с целью снизить уплачиваемую за эквайринг комиссию, пишет "Коммерсант". В начале ноября вступила в силу оферта НСПК о заключении "Договора оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга" для кредитных организаций, выпускающих или обслуживающих карты международных платежных систем (МПС). Согласно документу, в случае выявления несоответствия МСС-кода торгово-сервисного предприятия (ТСП) той деятельности, которой оно занимается, ему назначается штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%. Эта комиссия, уплачиваемая банком-эквайером, который обслуживает торговую точку, банку-эмитенту, чьи карточки используют клиенты при оплате. По словам экспертов, вводимый тариф - максимальный, который есть у НСПК. Его уплачивает банк-эквайер, притом что ТСП продолжает платить ему эквайринговую комиссию, которая записана в договоре. В результате банк-эквайер может заплатить интерчейндж больше, чем получает комиссии от торговой точки. Комиссии, которые банк-эквайер направлял эмитентам, пересчитываются задним числом за 3 месяца по самой высокой ставке. Однако они не могут быть пересчитаны на период ранее вступления оферты в силу, таким образом, в полную силу наказание вступит в начале февраля.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.