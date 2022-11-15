15 ноября. FINMARKET.RU - За полгода в России закрылось более тысячи аптек. Все они, по данным аналитической компании DSM Group, на которые ссылается " Российская газета ", принадлежали региональным или локальным сетям.

Среди закрывшихся в первом полугодии аптек 297 относились к региональным сетям (такие сети имеют торговые точки в пределах одного региона), 258 - к локальным (у них существует всего от 10 до 15 точек), 266 - к малым локальным (у таких сетей работает от 3 до 10 аптек) и еще 301 - к одиночным (менее трех аптек). Как рассказал "Российской газете" гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, основные причины сокращения аптечной розницы - конкуренция со стороны крупных федеральных игроков, повышение арендной платы, невысокая рентабельность фармацевтической деятельности.

Шуляк призывает не драматизировать ситуацию. Проблемы действительно есть, нои раньше закрывались. Безрецептурные лекарства сейчас можно заказывать через маркетплейсы, точки выдачи продаж которых есть уже почти везде. А для усиления позиций на рынке собственники небольших сетей и одиночных точек могут объединяться в маркетинговые ассоциации. Это позволяет добиваться более выгодных условий у поставщиков, поясняет Шуляк.