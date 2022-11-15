.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   За полгода в России закрылось более тысячи аптек
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15 ноября 2022 года 09:48

За полгода в России закрылось более тысячи аптек

 0  
Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - За полгода в России закрылось более тысячи аптек. Все они, по данным аналитической компании DSM Group, на которые ссылается "Российская газета", принадлежали региональным или локальным сетям.

Среди закрывшихся в первом полугодии аптек 297 относились к региональным сетям (такие сети имеют торговые точки в пределах одного региона), 258 - к локальным (у них существует всего от 10 до 15 точек), 266 - к малым локальным (у таких сетей работает от 3 до 10 аптек) и еще 301 - к одиночным (менее трех аптек). Как рассказал "Российской газете" гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, основные причины сокращения аптечной розницы - конкуренция со стороны крупных федеральных игроков, повышение арендной платы, невысокая рентабельность фармацевтической деятельности.

Шуляк призывает не драматизировать ситуацию. Проблемы действительно есть, но аптеки и раньше закрывались. Безрецептурные лекарства сейчас можно заказывать через маркетплейсы, точки выдачи продаж которых есть уже почти везде. А для усиления позиций на рынке собственники небольших сетей и одиночных точек могут объединяться в маркетинговые ассоциации. Это позволяет добиваться более выгодных условий у поставщиков, поясняет Шуляк.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  аптеки,  ситуация

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.