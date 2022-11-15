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15 ноября 2022 года 09:48
За полгода в России закрылось более тысячи аптек
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Владимир Смирнов/ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - За полгода в России закрылось более тысячи аптек. Все они, по данным аналитической компании DSM Group, на которые ссылается "Российская газета", принадлежали региональным или локальным сетям. Среди закрывшихся в первом полугодии аптек 297 относились к региональным сетям (такие сети имеют торговые точки в пределах одного региона), 258 - к локальным (у них существует всего от 10 до 15 точек), 266 - к малым локальным (у таких сетей работает от 3 до 10 аптек) и еще 301 - к одиночным (менее трех аптек). Как рассказал "Российской газете" гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, основные причины сокращения аптечной розницы - конкуренция со стороны крупных федеральных игроков, повышение арендной платы, невысокая рентабельность фармацевтической деятельности. Шуляк призывает не драматизировать ситуацию. Проблемы действительно есть, но аптеки и раньше закрывались. Безрецептурные лекарства сейчас можно заказывать через маркетплейсы, точки выдачи продаж которых есть уже почти везде. А для усиления позиций на рынке собственники небольших сетей и одиночных точек могут объединяться в маркетинговые ассоциации. Это позволяет добиваться более выгодных условий у поставщиков, поясняет Шуляк.
Опубликовано Финмаркет
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