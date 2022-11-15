Цены на съемное жилье в России упали до 18%

15 ноября. FINMARKET.RU - В некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске, средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года, сообщил "Известиям" эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании "Этажи" Андрей Сердюк. Основная причина - низкий спрос и активно растущий объем предложения, в том числе недорогих объектов, которые во время делового сезона оказываются в дефиците, отметил эксперт. Кроме того, квартиры в аренду выставили и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продаватьво время кризиса.

По данным "Этажей", по сравнению с ноябрем прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2%, двухкомнатных - на 8,5%, в Санкт-Петербурге - на 11,9% и 6,3% соответственно. В Казани снять однушку стало дешевле на 5,3%, в Красноярске - на 2,9%. В Новосибирске стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 3,1%, схожая ситуация в Самаре (-2,8%), Екатеринбурге (-2,2%) и Перми (-0,9%), рассказал Сердюк.

Замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова подтвердила, что в октябре спрос на массовые арендные квартиры в Москве снизился на 20%, а объем предложения, напротив, вырос на 15% в сравнении с показателями конца августа и сентября.

На рынке арендного жилья премиального и бизнес-классов в столице средниеснизились еще заметнее: за год на 30% и за последний месяц - на 15%, рассказал руководитель направления "Аренда" компании Apple Real Estate Владимир Родионов. Это произошло за счет дисконтов, уточнил он.

"В целом год назад на массовом рынке арендного жилья был ажиотажный спрос, который сильно сократил доступное предложение и взвинтил цены. Сегодня спрос существенно ниже, и, по оценкам экспертов рынка, в столице "однушки" подешевели примерно на 18%, а "двушки" - на 8%", - сказала Полякова.

Как полагает Сердюк, до конца года средние ставки аренды могут опуститься еще на 5-7%. А согласно прогнозам Родионова, спрос на премиальное и бизнес-класса арендное жилье может снизиться в ближайшее время на 15%, а арендные ставки - в среднем на 15-20%.