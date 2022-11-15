Правительство подготовило более 500 поправок к проекту бюджета

15 ноября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам вчера начал рассматриватько второму чтению проекта федерального бюджета на следующие 3 года. Большую часть из них подготовило правительство - в общей сложности 577, из которых 520 предусматривают перераспределение 1,9 трлн руб.: 750 млрд - в 2023 г., 650 млрд - в 2024 г., 500 млрд - в 2025 г., следует из поправок кабмина, пишут "Ведомости" . Остальные изменения - текстовые и носят по большей части технический характер.

Всего к проекту бюджета было предложено 743 поправки, включая депутатские, сообщил на заседании глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Комиссия по закрытым статьям бюджета, по его словам, поправки ко второму чтению поддержала.

В частности, как сообщил "Ведомостям" представитель Минфина, предлагается увеличить сумму межбюджетных трансфертов, повысить расходы бюджета на строительство и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, на развитие городского наземного электрического транспорта.

Самые крупные поправки на следующий год были предложены в разделы бюджета "национальная экономика", "оборона" и "ЖКХ". Кроме того, в 2023 г. планируется дополнительно выделить 30 млрд руб. на строительство и реконструкцию автодорог, в 2024 и 2025 гг. - на мероприятия по модернизации школьных систем образования: по 42,7 млрд руб. ежегодно.

федерального бюджета на ближайшие 3 года прошел первое чтение в Госдуме 26 октября. Согласно документу, расходы на 2023 г. запланированы в объеме 29 трлн руб., на 2024 г. - 29,4 ­трлн, на 2025 г. - 29,2 трлн. Доходы в 2023 г. должны составить 26,1 трлн руб., в 2024 г. - 27,2 трлн, в 2025 г. - около 28 трлн. Таким образом,будет оставаться дефицитным на протяжении всей трехлетки: в 2023 г. - 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. - 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. - 1,3 трлн, 0,7% ВВП.

Больше всего в ближайшие три года планируется потратить на социальную политику: в 2023-2024 гг. - 7,3 трлн руб. ежегодно, в 2025 г. - 7,2 трлн. На 2-м месте по объему запланированных расходов - национальная оборона: в 2023 г. - 5 трлн, в 2024 г. - 4,6 трлн, в 2025 г. - 4,2 ­трлн; на 3-м месте - нацбезопасность и правоохранительная деятельность: в 2023 г. - 4,2 трлн, в 2024-2025 гг. - 4,3 трлн ежегодно. Второе чтение проекта бюджета запланировано на 22 ноября, а третье, по словам Макарова, может состояться 24 ноября.