Новое мошенничество в соцсетях - "угон" аккаунтов

14 ноября. FINMARKET.RU - Киберпреступники придумывают всё новые способы "угона" страниц пользователей в социальных сетях. Контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова рассказала "Известиям" о недавно замеченной схеме. В открытых аккаунтах в популярнойзлоумышленники пишут оскорбительные комментарии под фотографиями, привлекая внимание владельца. Если человек переходит в профиль комментатора, то он видит, что этот профиль закрыт, но в его шапке есть ссылка - якобы на аккаунт "обидчика" уже в другой социальной сети. Когда пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на страницу авторизации. Учетные данные, которые на ней вводятся, уходят злоумышленникам.

Как отметила эксперт, в последнее время злоумышленники проявляют заметный интерес не только к аккаунтам в социальных сетях, но и, например, к аккаунтам в Telegram. "Одна из схем по сути представляет собой фишинг, цель которого - выманить учетные данные. В рамках этой легенды человеку приходит сообщение якобы от службы поддержки мессенджера, в котором под тем или иным предлогом (например, ошибки идентификации пользователя) его просят перейти по ссылке для верификации данных. Если человек введет там свои данные - они уйдут злоумышленникам.

После угона страницы злоумышленники могут сразу потребовать выкуп за возвращение доступа к аккаунту, а могут какое-то время вести себя скрытно, чтобы слить нужную информацию (например, список контактов, приватную переписку и т.п.).

Прикрываясь страницей пользователя, хакеры могут публиковать различные ссылки, на которые с большой вероятностью перейдут друзья и подписчики.

По словам ведущего аналитика "СерчИнформа" Леонида Чурикова, уязвимы в первую очередь популярные аккаунты с большим числом подписчиков или страницы конкретных людей, на которые нацелились преступники.

Кроме "угона" аккаунтов, воздействовать на пользователей можно и более традиционными методами. Одной из наиболее популярных легенд, получивших распространение в последнее время, стала схема с предложением легкого заработка, рассказала Свистунова. Злоумышленники предлагают подработку - от нескольких часов до полного рабочего дня, при этом "зарплата" может доходить до нескольких десятков тысяч рублей.