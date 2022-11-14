Ипотечные каникулы предлагают разрешить всем семьям с детьми

14 ноября. FINMARKET.RU - Круг имеющих право на ипотечные каникулы предлагают расширить. Федеральная компания "Этажи" обратилась с инициативой в адрес премьер-министра и в ЦБ. В частности, предлагается разрешить предоставлять такие послабления всем семьям с детьми.

В регуляторе "Известиям" сообщили, что изучат инициативу, как только получат ее. В пресс-службе кабмина сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства РФ.

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30% и более (при условии, что платежи по ипотеке стали составлять более половины дохода), напомнила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

На каникулы могут рассчитывать и люди, потерявшие работу или трудоспособность более чем на два месяца (в том числе декрет), получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20% (при этом ипотечные платежи превысили 40% дохода), рассказала она.

Важный момент: льгота положена лишь в случае, если купленная в кредит квартира - единственное жилье, а сумма займа - не больше 15 млн рублей, сказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Он добавил, что каникулы действуют не более полугода.

Риелторы предложили разрешить претендовать на послабления в выплатах, если в собственности находится более одной квартиры. Еще одна идея - увеличить допустимый размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей.

"Мы поддерживаем дополнительные меры помощи семьям с детьми. Если она получает статус многодетной, а сумма ее обязательных платежей, включая ипотеку, превышает 50% от дохода, семье необходимо дать право на ипотечные каникулы. Но это актуально, только если квартира в залоге - единственная", - прокомментировал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.