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14 ноября 2022 года 09:18
Водоканалы предложили изменить водоснабжение жителей
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dpa\ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Разделить воду на питьевую и хозяйственную в ряде населенных пунктов предлагает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ). Такая инициатива направлена ею на рассмотрение в Роспотребнадзор, пишет "Российская газета". Сейчас в ряде регионов полноценное централизованное снабжение жителей питьевой водой организовать невозможно из-за плохого качества воды в водоемах, рассказала на XIII Всероссийском съезде гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова. Такая ситуация характерна для Калмыкии, Дагестана, частично для Мордовии, Хакасии, Вологодской, Курганской, Волгоградской, Тульской и других областей. Чаще всего в воде бывает переизбыток железа, марганца, общей минерализации. При этом не относить источник с высоким содержанием плохих проб к питьевому для вододефицитных регионов означает фактическую остановку централизованного водоснабжения. Строить же длинные водоводы от качественных источников к малым населенным пунктам нерентабельно. Более рациональным подходом в РАВВ считают разделение подаваемой населению воды на два вида - питьевую и хозяйственно-бытовую. Для последней (по сути для воды, которая сейчас вытекает из кранов жителей, но недотягивает до качества питьевой) необходимо установить отдельные нормативы - такая вода должна быть безопасна при воздействии на кожу, вдыхании паров или случайном приеме внутрь. Для снабжения же питьевой водой возможны несколько вариантов. Это, например, установка систем доочистки и организация узла разбора питьевой воды уже в самом многоквартирном доме, обустройство специальных резервуаров и организация подвоза питьевой воды во дворы. Питьевая вода должна быть дороже хозяйственно-бытовой, считает Довлатова. Так же, как сейчас горячая вода дороже холодной. Предварительная информация направлена для проработки в Роспотребнадзор, рассказал "РГ" заместитель исполнительного директора РАВВ, председатель техкомитета Росстандарта по качеству воды Георгий Самбурский. Если ведомство поддержит эту инициативу, уже в 2023 году в каком-либо небольшом городе может начаться эксперимент по снабжению жителей качественной питьевой водой.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, водоснабжение
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