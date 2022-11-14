УК более активно начали использовать локальные фининструменты

14 ноября. FINMARKET.RU - Управляющие компании (УК) расширяют продуктовую линейку за счет ПИФов на товарные активы, показал опрос "Коммерсанта" "Первая" предложила интервальный ПИФ на торгуемые на Мосбирже расчетные фьючерсы на товарные контракты: нефть, газ, золото, серебро, платину, палладий, пшеницу. Фонд доступен квалифицированным инвесторам. В УК "Восток-Запад" изучают возможность запуска фонда на группу разных товарных фьючерсов. "Рассматривается возможность создания ЗПИФа на реальные небиржевые товары",- рассказал директор по инвестициям компании Александр Лавров.

Такие фонды уникальны не ориентацией на товарный рынок, а широтой активов. Первые товарные ИПИФы появились в РФ в 2009 году, но были ориентированы только на драгметаллы: золото, серебро, платину, палладий. Затем все они были преобразованы в открытые фонды, а металл был заменен иностранными ETF.

С введением санкций и блокировки счетов НРД необходимость создания локальных товарных фондов и инфраструктуры резко выросла.