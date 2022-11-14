Минтруд РФ уточнил позицию по выплатам сокращенным работникам

14 ноября. FINMARKET.RU - Нетрудоустройство в течение двух месяцев после сокращения является основанием для сохранения за работником среднего заработка в том случае, если работник своевременно обратился в службу занятости и получил статус безработного. Так представитель Минтруда в ответ на запрос от "Ведомостей" разъяснил новую позицию ведомства об основаниях осуществления данной

По правилам ст. 178 Трудового кодекса (ТК) "в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения" работодатель обязан выплатить сокращенному работнику средний заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Для этого нужно, чтобы в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. Что именно следует понимать под "исключительными случаями", в законе не уточняется.

Минтруд в своем письме ранее указывал: "Тот факт, что уволенному работнику не удалось трудоустроиться в течение трех месяцев со дня увольнения, и является исключительным случаем". Вместе с тем и Верховный, и Конституционный (КС) суды сходятся во мнении, что для принятия такого решения органом службы занятости одних формальных условий (своевременное обращение в службу занятости и отсутствие трудоустройства) недостаточно. Для этого необходимо наличие именно исключительных обстоятельств, установить которые и надлежит службе занятости.

Представитель Минтруда отрицает наличие противоречия между подходом ведомства и позицией КС. В определении КС, отмечают чиновники Минтруда, говорится, что службы занятости при решении вопроса о сохранении среднего заработка не должны действовать произвольно, признавая или не признавая тот или иной случай исключительным. Поэтому служба занятости, по словам представителя ведомства, руководствуется следующим принципом: "Такая выплата сохраняется за теми соискателями, кто своевременно обратился в центр занятости населения и состоит на учете в качестве безработного, добросовестно выполняя рекомендации центра занятости". Центры занятости, подчеркивают в Минтруде, максимально содействуют гражданину в поиске работы.

Из разъяснения Минтруда следует, что простого обращения работника в службу занятости в целях подбора подходящей работы и установления факта нетрудоустройства недостаточно для получения среднего заработка за третий месяц после сокращения. Необходимо, чтобы гражданин именно получил и сохранил к третьему месяцу статус безработного, это и будет тем исключительным случаем, о котором идет речь в законе.