Индексация пенсий работающим пенсионерам откладывается

14 ноября. FINMARKET.RU - Правительство отклонило законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях" в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам". Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчет страховойпо старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат, пишут "Известия"

По данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн - получатели страховой пенсии по старости.

В заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии - компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

"Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования", - отмечается в документе. А в случае прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех индексаций, имевших место в период их работы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация этих положений потребует выделения дополнительных ассигнований в 2023 году в размере 538 млрд рублей. "Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, - говорится в заключении кабинета министров. - С учетом изложенного законопроект правительством РФ не поддерживается".

Как сообщил "Известиям" зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения этого вопроса.

По мнению экспертов, правительство может поддержать повышение пенсий, но в ближайшее время это затруднительно.