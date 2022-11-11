В каких сферах вакансий стало больше, чем соискателей

11 ноября. FINMARKET.RU - Россияне стали реже менять работу - в октябре число активных резюме оказалось на 7% меньше, чем в сентябре, а число вакансий, напротив, немного выросло, сообщили "Известиям" в сервисе "Работа.ру".

В прошлом месяце только работодатели повысили свою активность. По данным исследования, в сентябре количество вакансий увеличилось на 7%, в октябре также заметен небольшой рост. Кроме того, в том месяце компании стали на 45% чаще размещать объявления о работе для студентов и на 6% - для людей без опыта. Выросла доля вакантных мест в отраслях транспорта и логистики (+7%), а также IT, интернета и телекома (+5%). При этом наибольшее число вакансий наблюдается в сферах торговли (27%), транспорта и логистики (14%), производства и агропрома (13%).

Как следует из документа, у соискателей самые популярные запросы - это "Подработка" и "Работа на дому".с такими условиями искали более 80 тыс. раз. Также больше всего интересовались работой водителя (60 тыс. запросов), бухгалтера (50 тыс.) и охранника (30 тыс.). В то же время наибольшее число активных резюме отмечается в сферах офисных служб и бизнес-услуг (29%), торговли (12%), а также маркетинга/рекламы/СМИ (12%).

Изменение тренда на рынке труда подтвердил и президент SuperJob Алексей Захаров. По его словам, первичная тенденция наметилась в начале весны, но в конце августа рынок начал традиционно размораживаться. Но была объявлена частичная мобилизация, и рынок труда утратил возросшую активность. Как считает Захаров, рынок, скорее всего, не вернется к прежнему состоянию до нового года.

Осенью дефицит рабочего персонала усугубился, рассказали "Известиям" в hh.ru. В этот период произошел небывалый подъем спроса на "синих воротничков", однако сейчас активность людей в этой профгруппе снижается, отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По ее словам, это может быть связано и с мобилизацией.

В ЦБ также назвали ряд возможных эффектов частичной мобилизации на рынок труда. Постепенно будет проявляться усиление перетока рабочей силы между различными отраслями и регионами, нехватка персонала отдельных специальностей и проинфляционное давление со стороны зарплат, сказано в Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2023-2025 годы. С этим согласны и эксперты.

По мнению президента SuperJob, если значимых изменений в ближайшее время не произойдет, то рынок труда окажется сверхактивным уже в январе - сработает отложенный спрос.