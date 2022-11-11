Торговые сети активнее привлекают трафик

11 ноября. FINMARKET.RU - Недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи продуктов питания со скидками в офлайне в сентябре достигли 76 млрд руб., что стало рекордом с начала этого года, следует из данных NielsenIQ. По подсчетам аналитиков, год к году инвестиции участников рынка в промо в группе продовольственных товаров выросли на 12%, пишет "Коммерсант" . В непродовольственных категориях недополученные доходы сетей и поставщиков в сентябре также достигли максимальных для года 10 млрд руб., а инвестиции в промо выросли на 1% за год.

Инвестиции в промо в офлайн-канале возобновляют рост, указывают в NielsenIQ. В результате после снижения в марте—апреле доля продающихся со скидками продуктов питания в деньгах достигла 61% — максимума с сентября 2020 года. В непродовольственных категориях показатель оценивается в 54% — это рекордный уровень с марта 2021 года. По данным аналитиков, товары по сниженным ценам для экономии сегодня ищет 41% потребителей. Для 89% цена выступает главным критерием выбора, а 75% принимают решение о покупке с учетом скидки.

До конца 2022 года доля продаж по промо в магазинах может обновить исторический максимум, прогнозируют эксперты.