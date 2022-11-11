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11 ноября 2022 года 09:12
Торговые сети активнее привлекают трафик
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Сергей Карпухин/ТАСС
11 ноября. FINMARKET.RU - Недополученные доходы торговых сетей и поставщиков от продажи продуктов питания со скидками в офлайне в сентябре достигли 76 млрд руб., что стало рекордом с начала этого года, следует из данных NielsenIQ. По подсчетам аналитиков, год к году инвестиции участников рынка в промо в группе продовольственных товаров выросли на 12%, пишет "Коммерсант". В непродовольственных категориях недополученные доходы сетей и поставщиков в сентябре также достигли максимальных для года 10 млрд руб., а инвестиции в промо выросли на 1% за год. Инвестиции в промо в офлайн-канале возобновляют рост, указывают в NielsenIQ. В результате после снижения в марте—апреле доля продающихся со скидками продуктов питания в деньгах достигла 61% — максимума с сентября 2020 года. В непродовольственных категориях показатель оценивается в 54% — это рекордный уровень с марта 2021 года. По данным аналитиков, товары по сниженным ценам для экономии сегодня ищет 41% потребителей. Для 89% цена выступает главным критерием выбора, а 75% принимают решение о покупке с учетом скидки. До конца 2022 года доля продаж по промо в магазинах может обновить исторический максимум, прогнозируют эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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