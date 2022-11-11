Минфин намерен удерживать госдолг в пределах 20% ВВП

11 ноября. FINMARKET.RU -намерен сохранить соотношение государственного долга России идо 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022-2027 гг., с которым ознакомились "Ведомости" . В предыдущем аналогичном документе - на 2021-2026 гг. - позиция ведомства была более мягкой. Тогда Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, в 2025 г. объем госдолга достигнет 29,9 трлн руб., или 17,5% ВВП (в том числе внутренний - 25 трлн, внешний - 4,9 трлн), против 20,9 трлн руб., или 16% ВВП (внутренний - 16,5 трлн, внешний - 4,4 трлн), по итогам 2021 г.

В 2023 г.ожидается на уровне 25,4 трлн, или 16,9% ВВП (внутренний - 20,7 трлн, внешний - 4,7 трлн), в 2024 г. - 27,7 трлн, или 17,3% ВВП (внутренний - 22,8 трлн, внешний - 4,9 трлн). Доля внутреннего госдолга в общем объеме в 2023 г. должна составить 81,6%, в 2024 г. - 82,4%, в 2025 г. - 83,5%.

По последним данным Минфина, на 1 октября 2022 г. внутренний долг составлял 16,2 трлн руб., внешний - $56,6 млрд (около 3,1 трлн руб. по официальному курсу ЦБ). По отношению к прогнозируемому на этот год номинальному объему ВВП в 146 трлн руб. это составляет 13,2%.

На ближайшие три года бюджет запланирован с дефицитом: в 2023 г. - 2,9 трлн, 2% ВВП, в 2024 г. - 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. - 1,3 трлн, 0,7% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать госзаимствования. Минфин планирует размещение государственных ценных бумаг в 2023 г. в объеме 2,5 трлн руб., в 2024 г. - 3,38 трлн, в 2025 г. - 3,43 трлн, следует из проекта бюджета. На погашение будет направлено 764,4 млрд руб. в 2023 г., 1,45 трлн в 2024 г., 1,4 трлн в 2025 г. Таким образом, чистые заимствования в 2023 г. должны составить 1,7 трлн руб., в 2024 г. - 1,9 трлн, в 2025 г. - 2 трлн.

Доля трат на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 г. не должна превышать 6,5%, в 2023 г. - 7%, в 2024 г. - 7,5%, следует из плана деятельности министерства.