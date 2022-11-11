С начала года в РФ закрылись 160 дилерских автоцентров

11 ноября. FINMARKET.RU - В 2022 году в России прекратили свою деятельность 160 дилеров по продаже автомобилей, рассказал "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, всего в стране было около 3 тыс. центров. С первого взгляда закрылось не критичное число компаний, но из-за санкций и усложнившегося механизма поставок новых автомобилей тенденция салонов продолжится, считает эксперт.

"Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать. Потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной, - сказал Хайцеэр. - Важно учитывать, что 160 - это не конечная цифра, ведь на бумаге автодилер есть, а по факту он торгует подержанными машинами. Или же, проезжая мимо фирменного салона Mercedes, внутри можно увидеть марки других автомобилей. Каждый выживает как может".

В России уже много лет работают крупные дилерские холдинги, но и они постепенно будут закрывать свои филиалы, считает вице-президент НАС. Пока они держатся за счет одноразовых поступлений новых иномарок через параллельный импорт, но цена на такие модели очень высокая, добавил специалист.

Уже не первый месяц в России работает механизм параллельного импорта, благодаря чему удалось сбалансировать рынок. Но в автомобильной отрасли в нынешнем виде он не работает, считает вице-президент НАС.

"Чтобы получить разрешение на ввоз по параллельному импорту, дилер должен предоставить доказательную базу того, что он действительно работает с тем или иным производителем. Но получить подобный сертификат можно только у самого производителя. Иностранная компания не готова идти на такие риски, так как нарушение санкций повлечет за собой еще больше потерь", - отметил Хайцеэр.

Эксперт считает, что как такового параллельного импорта в автомобильной сфере нет. Всё, что просачивается на отечественный рынок, - единичные поставки, которые не смогут покрыть весь спрос. Еще один способ покрыть спрос на автомобили - это китайский рынок. Но, несмотря на дружеские отношения стран, производители из КНР очень осторожно торгуют с Россией опять же из-за страха санкций, считает Хайцеэр.