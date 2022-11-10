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10 ноября 2022 года 09:59
Что привозят автодилеры по параллельному импорту
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Сергей Бобылев/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Дилеры рассказали "Российской газете" о том, какие машины они привозят в Россию по параллельному импорту. Так, руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников отметил, что среди покупателей сейчас наиболее востребованы иномарки из Европы и Японии. "В основном в РФ везут ликвидные автомобили, на которые есть спрос. Представители российского авторитейла по-прежнему испытывают трудности, которые препятствуют ввозу большого объема импортных авто, который смог бы удовлетворить существующий спрос. Одна из основных проблем - заморозка средств за покупку большого количества автомобилей или партий комплектующих на один-два месяца, пока товар не будет доставлен потребителям. За это время могут измениться курсы валют и цены каждого авто, поэтому их придется оценивать заново, что может увеличить для заказчика стоимость машины и сроки ее выдачи. Зачастую премиальные автомобили или эксклюзивные модели ввозят под заказ, сначала находится покупатель, а потом доставляют авто. "Например, в нашей компании последними ввезенными автомобилями стали Changan UNI-K 2022 года выпуска с мощностью 226 л.с. и передним приводом, который вообще не планировали продавать на территории РФ, а также Volkswagen ID.4 с электродвигателем и мощностью 204 л.с. Еще возили Tesla, автомобили Mercedes-Benz Gelandewagen с уникальными расцветками кузова, а также модернизированный Dodge с деревянным полом", - рассказал Денис Решетников. Среди покупателей сейчас наиболее востребованы иномарки из Европы, Японии, США, ОАЭ, Кореи", - сообщил он. А заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков рассказал, что не так давно в РФ привезли Volkswagen Bora. "Если говорить об эксклюзивности моделей, ввозимых по параллельному импорту, то можно отметить Volkswagen ID.6 и Volkswagen Bora с той точки зрения, что они никогда ранее не были представлены на российском рынке. Для покупателей в этом смысле данные модели, безусловно, новинки. Но в целом каких-либо необычных версий, ввезенных с помощью параллельного импорта, пока нет. На рынок, в частности, поставляются такие модели, как Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новый Jeep Grand Cherokee, новый Audi Q5 E-tron", - добавил он. В то же время дилер "Ключавто" рассказал "РГ" о начале поставок крупной партии из-за рубежа (более 4000 машин), включая такие модели, как Mazda CX-4 (ранее ее не было в России), Toyota Camry, Toyota Avalon, Mazda Atenza, а также Toyota RAV4 в новых для отечественного рынка комплектациях.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, импорт, автомобили
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