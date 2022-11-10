Банки с марта по сентябрь реструктурировали кредиты почти на 10 трлн рублей

10 ноября. FINMARKET.RU - С начала спецоперацииреструктурировали бизнесу и населению кредитов на 10 трлн руб., следует из бюллетеня ЦБ на основе данных 44 банков, включая системно значимые. На конец августа весь кредитный портфель сектора составлял 88 трлн руб. (входят займы юрлицам, субъектам МСП и гражданам), таким образом, рефинансировали почти 11,4% портфеля, пишут "Ведомости"..

Гражданам банки реструктурировали 755 200 кредитов на 358,5 млрд руб., что составило 1,3% розничного портфеля сектора. Самыми распространенными причинами отказа стали неспособность заемщика подтвердить снижение дохода или превышение максимального размера кредита (установлен правительством для таких кредитов). Несмотря на высокий спрос на реструктуризацию, количество заявок на за март - сентябрь оказалось примерно в 1,7 раза меньше, чем зафиксированное в первые семь месяцев пандемии, отмечает ЦБ.

Малому и среднему бизнесу банки реструктурировали 71 700 кредитов на 1,036 трлн руб. – это 10,8% совокупного портфеля МСП. Компании столкнулись со значительными логистическими сложностями, проблемами поставок, экспорта продукции.

Основной объем реструктуризации пришелся на крупный бизнес (данные предоставили 18 крупных банков) – предприятиям предоставили льготы по 8,4 трлн руб. кредитов, что составляет 18,1% от общего портфеля.

За март – сентябрь 50 крупнейших по размеру портфеля займов физлиц МФО реструктурировали 11 600 займов граждан на 347 млн руб. 30 МФО, на которые приходится примерно половина клиентской базы предпринимательского финансирования, за семь месяцев предоставили льготы субъектам МСП на 3,6 млрд руб.

Более низкиий спрос на реструктуризацию у граждан в условиях санкции? по сравнению с началом ковидного кризиса ЦБ объясняет сохранением платежеспособности населения на довольно высоком уровне. В отличие от 2020 г., когда кризисные явления сразу затронули граждан, ситуация в текущем году развивалась медленнее, а уровень безработицы уже несколько месяцев остается на историческом минимуме, пишут "Ведомости".

Небольшой спрос со стороны бизнеса объясняется прежде всего отсутствием пандемийных ограничении?, когда одновременно была прекращена работа множества торгово-сервисных предприятии?, пишет Банк России. Низкии? спрос на кредитные каникулы поддерживался также приемлемыми денежно-кредитными условиями на фоне активизации льготных программ кредитования и снижения ключевоий ставки с середины апреля.

Статистика пока не учитывает реструктуризацию для мобилизованных.