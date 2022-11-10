ЦБ: предложенная Сбером отмена обязательных резервов невозможна

10 ноября. FINMARKET.RU -предложилотменить обязательные резервные требования - сейчас кредитные организации должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов. Это следует из замечаний Сбербанка к проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 гг., пишут "Ведомости" . Банк предлагает опираться на опыт регуляторов ведущих стран - обязательные(ОР) отменили центробанки Англии, Канады, Австралии, Швеции, Новой Зеландии и Гонконга.

Как предупреждает Сбербанк, планы ЦБ повысить нормативы ОР могут усугубить проблемы банковской системы. Во-первых, это снизит доходы сектора, что будет сдерживать темпы восстановления капитала пострадавших организаций. Часть расходов банки будут перекладывать на своих клиентов, что приведет к повышению ставок по кредитам, констатирует банк.

Во-вторых, из-за растущей фрагментации банковской системы (из-за санкций) сильнее всего пострадают игроки, взявшие на себя роль обеспечения внешнеэкономических расчетов страны, - у них значительно увеличились валютные пассивы из-за перетока средств клиентов. При этом крупнейшим банкам придется увеличить свою зависимость от фондирования монетарных властей, так как у них нет других источников средств для формирования дополнительных резервов.

В ЦБ отмену обязательного резервирования считают невозможной, отмечают, что отказ от обязательных резервов в действующей операционной процедуре приведет к затруднениям в проведении платежей.

По словам представителя Банка России, ЦБ планирует возвращать нормативы обязательных резервов к докризисным уровням. Эти планы соотносятся с ожидаемым ростом структурного профицита ликвидности на среднесрочном горизонте.

Пересмотр планов по возвращению нормативов резервирования возможен только в случае существенного пересмотра прогноза структурного сальдо ликвидности банковского сектора, резюмировал представитель ЦБ.

Но ЦБ хочет дифференцировать нормативы резервирования в валюте в зависимости от ее дружественности. Реализация этого подхода требует внесения изменений в нормативные акты Банка России и доработки программных комплексов, используемых банками и самим ЦБ при расчете и регулировании размера обязательных резервов, говорит представитель ЦБ. С учетом этого указанная возможность может быть реализована к 1 апреля 2023 г., добавил он.