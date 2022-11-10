.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Увеличено число акций стратегических АО, операции с которыми нерезидентам под контролем лиц из РФ ограничены на Мосбирже
ЦБ РФ обсуждает альтернативы картам "Мир", одна из возможных схем - переводы по аналогу быстрых платежей
10 ноября 2022 года 10:17
ЦБ: предложенная Сбером отмена обязательных резервов невозможна
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Сбербанк предложил ЦБ отменить обязательные резервные требования - сейчас кредитные организации должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов. Это следует из замечаний Сбербанка к проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 гг., пишут "Ведомости". Банк предлагает опираться на опыт регуляторов ведущих стран - обязательные резервы (ОР) отменили центробанки Англии, Канады, Австралии, Швеции, Новой Зеландии и Гонконга. Как предупреждает Сбербанк, планы ЦБ повысить нормативы ОР могут усугубить проблемы банковской системы. Во-первых, это снизит доходы сектора, что будет сдерживать темпы восстановления капитала пострадавших организаций. Часть расходов банки будут перекладывать на своих клиентов, что приведет к повышению ставок по кредитам, констатирует банк. Во-вторых, из-за растущей фрагментации банковской системы (из-за санкций) сильнее всего пострадают игроки, взявшие на себя роль обеспечения внешнеэкономических расчетов страны, - у них значительно увеличились валютные пассивы из-за перетока средств клиентов. При этом крупнейшим банкам придется увеличить свою зависимость от фондирования монетарных властей, так как у них нет других источников средств для формирования дополнительных резервов. В ЦБ отмену обязательного резервирования считают невозможной, отмечают, что отказ от обязательных резервов в действующей операционной процедуре приведет к затруднениям в проведении платежей. По словам представителя Банка России, ЦБ планирует возвращать нормативы обязательных резервов к докризисным уровням. Эти планы соотносятся с ожидаемым ростом структурного профицита ликвидности на среднесрочном горизонте. Пересмотр планов по возвращению нормативов резервирования возможен только в случае существенного пересмотра прогноза структурного сальдо ликвидности банковского сектора, резюмировал представитель ЦБ. Но ЦБ хочет дифференцировать нормативы резервирования в валюте в зависимости от ее дружественности. Реализация этого подхода требует внесения изменений в нормативные акты Банка России и доработки программных комплексов, используемых банками и самим ЦБ при расчете и регулировании размера обязательных резервов, говорит представитель ЦБ. С учетом этого указанная возможность может быть реализована к 1 апреля 2023 г., добавил он.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ЦБ, резервы, предложение, Сбербанк
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.