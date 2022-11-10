.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Такси ищут пассажиров: о цене поездки можно будет договариваться
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10 ноября 2022 года 09:10

Такси ищут пассажиров: о цене поездки можно будет договариваться

 0  
Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Падение доходов потребителей вынуждает агрегаторов такси искать альтернативные способы привлечения клиентов, пишет "Коммерсант". People & People, развивающая, в частности, службы "Таксовичкоф" и "Ситимобил", запускает новый сервис поездок LuuLuu, цены в котором смогут предлагать пассажиры. Эксперты сомневаются, что договорная модель ценообразования в такси может стать массовой. Они приводят в пример аналогичный сервис inDrive, которому так и не удалось занять заметное положение на рынке.

По данным Аналитического центра при правительстве России, в 2021 году по доле доходов среди агрегаторов такси лидировал "Яндекс.Такси" (66%), на втором месте — "Ситимобил" (8%), затем идут сервисы "Везет", "Максим" и Gett (по 7%), пишет "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  такси,  агрегаторы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.