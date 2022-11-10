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10 ноября 2022 года 09:10
Такси ищут пассажиров: о цене поездки можно будет договариваться
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Антон Новодережкин/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Падение доходов потребителей вынуждает агрегаторов такси искать альтернативные способы привлечения клиентов, пишет "Коммерсант". People & People, развивающая, в частности, службы "Таксовичкоф" и "Ситимобил", запускает новый сервис поездок LuuLuu, цены в котором смогут предлагать пассажиры. Эксперты сомневаются, что договорная модель ценообразования в такси может стать массовой. Они приводят в пример аналогичный сервис inDrive, которому так и не удалось занять заметное положение на рынке. По данным Аналитического центра при правительстве России, в 2021 году по доле доходов среди агрегаторов такси лидировал "Яндекс.Такси" (66%), на втором месте — "Ситимобил" (8%), затем идут сервисы "Везет", "Максим" и Gett (по 7%), пишет "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, такси, агрегаторы
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