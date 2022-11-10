.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В российской рознице дефицит посадочного материала
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10 ноября 2022 года 09:28

В российской рознице дефицит посадочного материала

 0  
Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Высокий интерес к посадке декоративных растений на приусадебных участках и ограничение европейских поставок из-за санкций привели к дефициту в российской рознице посадочного материала по отдельным категориям. На замещение позиций за счет развития параллельного импорта и продвижение отечественных культур, говорят участники рынка, уйдет три-пять лет. Причем проблема, как пишет "Коммерсантъ", коснется не только граждан, но и властей городов, которые из-за нехватки материала будут вынуждены сократить программы озеленения.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  садоводство,  саженцы,  дефицит,  Ю

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.