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10 ноября 2022 года 09:28
В российской рознице дефицит посадочного материала
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Владимир Гердо/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Высокий интерес к посадке декоративных растений на приусадебных участках и ограничение европейских поставок из-за санкций привели к дефициту в российской рознице посадочного материала по отдельным категориям. На замещение позиций за счет развития параллельного импорта и продвижение отечественных культур, говорят участники рынка, уйдет три-пять лет. Причем проблема, как пишет "Коммерсантъ", коснется не только граждан, но и властей городов, которые из-за нехватки материала будут вынуждены сократить программы озеленения.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, садоводство, саженцы, дефицит, Ю
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