В РФ предложили провести "дачную реновацию"

10 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили комплексно застраивать участки с частными и садовыми домами, то есть отдавать их под проекты "реновации" в регионах (КРТ). Сейчас на таких землях это не предполагается, пишут "Известия". Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российский союз строителей направили свои предложения о "дачной реновации" в Минстрой. для включения в разработанный ведомством законопроект изменений в Градостроительный кодекс. "Известия" ознакомились с копией документа. Документ поступил в Минстрой и принят в работу — инициативы, содержащиеся в нем, заслуживают внимания и требуют детальной проработки, сообщили изданию в ведомстве.

Жителям могут предложить переезд в многоквартирные или малоэтажные дома, стоимость квадратного метра в которых будет ниже средней по стране цены в 83 тыс. рублей, считают эксперты.

Также бизнес-объединения предложили разрешить реализовывать один проект на нескольких, в том числе несмежных, участках и запретить выход многоквартирных домов из проекта КРТ, если договор о нем уже заключен, а также ряд других мер, рассказал "Известиям" председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК "Омакульма" Константин Пороцкий.

"Сама возможность комплексной застройки территории с частными и садовыми домами не представляет собой нечто противоестественное. Однако права собственников при этом не должны быть ущемлены. Нужно законодательно утвердить перечень условий, стимулирующих собственников давать согласие на снос старых домов", — считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.