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10 ноября 2022 года 08:35
В РФ предложили провести "дачную реновацию"
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Антон Новодережкин/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили комплексно застраивать участки с частными и садовыми домами, то есть отдавать их под проекты "реновации" в регионах (КРТ). Сейчас на таких землях это не предполагается, пишут "Известия". Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российский союз строителей направили свои предложения о "дачной реновации" в Минстрой. для включения в разработанный ведомством законопроект изменений в Градостроительный кодекс РФ. "Известия" ознакомились с копией документа. Документ поступил в Минстрой и принят в работу — инициативы, содержащиеся в нем, заслуживают внимания и требуют детальной проработки, сообщили изданию в ведомстве. Жителям могут предложить переезд в многоквартирные или малоэтажные дома, стоимость квадратного метра в которых будет ниже средней по стране цены в 83 тыс. рублей, считают эксперты. Также бизнес-объединения предложили разрешить реализовывать один проект на нескольких, в том числе несмежных, участках и запретить выход многоквартирных домов из проекта КРТ, если договор о нем уже заключен, а также ряд других мер, рассказал "Известиям" председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК "Омакульма" Константин Пороцкий. "Сама возможность комплексной застройки территории с частными и садовыми домами не представляет собой нечто противоестественное. Однако права собственников при этом не должны быть ущемлены. Нужно законодательно утвердить перечень условий, стимулирующих собственников давать согласие на снос старых домов", — считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.
Опубликовано Финмаркет
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