Инфляция в России в октябре составила 0,18%

Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,18% после повышения на 0,05% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 12,6%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.

9 ноября. FINMARKET.RU -в РФ в ноябре 2022 года составила 0,18% после инфляции в 0,05% в октябре, после дефляции в 0,52% в августе, 0.39% в июле, 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-октябрь цены в РФ выросли на 10,66%.

Годовая инфляция замедлилась до 12,63% после 13,68% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали инфляцию в октябре на уровне 0,2% и замедление годовой инфляции примерно до 12,65%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год не изменился по сравнению с опросом месяц назад и равняется 12,5% (дальнейшему снижению прогноза воспрепятствовало решение правительства проиндексировать тарифы на услуги ЖКХ с 1 декабря в пределах 9%, что добавит к инфляции минимум 0,5 п.п.), на 2023 год также не изменился - 6,1%.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

При этом во вторник, 8 ноября, на совещании по социальным вопросам у президента Владимира Путина глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что текущая динамика потребительских цен в РФ указывает на то, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ниже действующего прогноза в 12,4%, ожидается в интервале 12,0-12,4%.

ЦБ ранее понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,28% (с начала года цены выросли на 9,19%). Непродовольственные товары стали за октябрь дороже на 0,04% (+12,57% с начала года), услуги подорожали на 0,24% (+10,09%)..

Базовый индекс потребительских цен в октябре составил 100,03%, с начала года - 114,13%, в годовом выражении - 116,16%.

Рост потребительских цен на 0,3% и более зафиксирован в 47 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Ненецком автономном округе (на 2,1%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,5%). В то же время в 9 субъектах РФ отмечено снижение потребительских цен, более всего в Республике Адыгея (на 0,4%).

В Москве цены за месяц снизились на 0,1%, Санкт-Петербурге - выросли на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 10,6% и 10,2% соответственно).

Цен на плодоовощную продукцию в октябре выросли на 3,45% после снижения на 4,11% в сентябре и на 11,82% в августе. В январе-октябре плодоовощная продукция подешевела на 12,27%.

В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца куриные - на 7,17%.

Рост цен на плодоовощную продукцию также оказал влияние на динамику цен на продовольственные товары в октябре. Так, помидоры подорожали на 28,4%, бананы - на 15,4%, огурцы - на 14,2%, апельсины - на 12,1%, картофель - на 3,3%, свекла столовая - на 2,1%, капуста белокочанная - на 1,8%. Одновременно яблоки подешевели на 8,1%, лимоны - на 7,3%, виноград - на 3,5%, лук репчатый - на 3,3%, морковь - на 3,2%, груши - на 1,9%, орехи - на 1,8%.

Кроме того выросли цены: на икру лососевых рыб - на 2,4%, рыбу мороженую (кроме сельди), кальмары и креветки мороженые, молоко стерилизованное, жевательную резинку - на 0,9-1,4%, говядину, консервы мясные, масло сливочное, национальные сыры и брынзу, рыбу соленую, маринованную, копченую, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, овощи натуральные консервированные, сэндвичи типа "Гамбургер", обеды в столовой, кафе, закусочной, кофе в организациях быстрого обслуживания, пряники, бараночные изделия, карамель, зефир, пастилу, вино игристое отечественное - на 0,4-0,7%.

Среди продовольственных товаров снизились цены: на гречку- на 6,3%, сахар-песок - на 3,7%, крупы овсяную и перловую - на 2,2%, пшено, горох и фасоль - на 1,8%, масло подсолнечное - на 1,7%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кофе натуральный растворимый - на 1,3%, муку пшеничную - на 1,0%, филе рыбное, рис, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,8%, маргарин, воду минеральную и питьевую - на 0,7%, кофе натуральный в зернах и молотый, перец черный (горошек) - на 0,6%, колбасы вареные, окорочка куриные, печень говяжью, филе сельди, коньяк, шоколад, напитки газированные - на 0,5%.

В октябре из наблюдаемых непродовольственных товаров, входящих в рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, подорожали: сухие корма для домашних животных - на 2,7%, спички - на 2,0%, бумажные столовые салфетки - на 0,8%, бумага туалетная - на 0,7%, пеленки

для новорожденных, мыло туалетное, прокладки гигиенические - на 0,6%, щетки зубные - на 0,4%, мыло хозяйственное - на 0,3%, пасты зубные - на 0,1%. При этом снизились цены: на санитарно-гигиенические маски (медицинские) - на 1,1%, подгузники детские - на 0,3%, порошки стиральные

и дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,1%.

Цены на бензин подросли на 0,02%, дизельное топливо - выросли на 1,1%, газовое моторное топливо - снизились на 2,4%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: сапоги, ботинки зимние для взрослых и детей - на 1,7-2,0%, пальто женские и куртки мужские с верхом из плащевых тканей, трикотажные головные уборы, шарфы и перчатки, комбинезоны утепленные и матрасы детские, перчатки из натуральной кожи, носки мужские, сигареты с фильтром, пена для бритья, кровати для новорожденных, велосипеды для дошкольников, телевизоры, флеш-накопители USB, электроутюги, учебники, учебные пособия, дрова - на 0,9-1,6%, пальто зимние, халаты и сорочки женские, джемперы мужские, куртки детские утепленные, газеты, бритвенные станки одноразовые, дезодоранты, мыло туалетное жидкое, гели для душа, часы, свежесрезанные цветы, кастрюли из стали, тетради школьные, игрушки пластмассовые - на 0,6-0,8%.

Строительные материалы в среднем стали дешевле на 0,9%.

Кроме того, подешевели: смартфоны - на 3,9%, батарейки электрические типа АА - на 2,2%, холодильники двухкамерные - на 1,9%, наборы корпусной мебели - на 1,6%, электропылесосы напольные - на 1,4%, коньки роликовые, куртки мужские из натуральной кожи, куртки женские

без утеплителя (ветровки), джинсы для детей, машины швейные, компьютеры планшетные, ноутбуки, стеклянная посуда, ткани декоративные для изготовления штор и занавесей - на 0,8-1,2%.

За прошедший месяц тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 0,03%, с начала года - на 5,12%..

В октябре среди услуг связи выросли тарифы на услуги городской и междугородной телефонной связи - от 5,7% до 7,0%, пересылку простой посылки внутри России - на 5,1%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи - на 0,7%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на проезд в пригородном поезде - на 2,4%, такси и маршрутном такси - на 1,1% и 1,0% соответственно, междугородном автобусе - на 0,4%, городском автобусе - на 0,3%, троллейбусе - на 0,1%. В то же время снизились цены:

на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 2,0% до 4,9%, авиаперелет в салоне экономического класса самолета - на 0,5%. Цены на аренду автомобиля выросли на 0,1%.