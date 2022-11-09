Как автомобили из КНР будут захватывать наш рынок

9 ноября. FINMARKET.RU - Руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев рассказал "Российской газете" о том, как машины из КНР будут захватывать российский авторынок в 2023 году.

"Китайскиев октябре заняли почти 30% отечественного рынка. По итогам месяца в России было приобретено около 12,8 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок (29,5% от общего объема рынка). В следующем году доля автомобилей производства КНР будет только расти, вплоть до 50%. Это связано с уходом из России крупных импортеров из других стран и приостановкой производств многих иностранных марок на территории РФ", - рассказывает эксперт.

Как отмечает Корнев, китайские автопроизводители понимают все перспективы, которые сейчас открылись для них на российском рынке. После ухода из страны крупных европейских, американских и японских компаний, многие ниши остались свободными. Интерес китайских автопроизводителей к отечественному рынку очень большой. Chery, Haval, Geely уже имеют твердые позиции в России и получают существенные выгоды. Другие бренды также готовятся занять освободившиеся ниши.

По его словам, на текущий момент китайские марки неплохо справляются со спросом в нижнем и среднем ценовых сегментах. Острый дефицит при этом сохраняется в подсегменте седанов В- и D-классов, весьма популярных не только среди населения, но и у таксопарков и каршеринговых операторов. В премиальном сегменте нет седанов и полноразмерных внедорожников. Китайские производители претендуют восполнить часть дефицита и в этих нишах.

Корнев также отмечает, что в краткосрочной перспективе планируется старт продаж в России марок Tank (Great Wall Motor), Jetour, Hongqi (FAW), Voyah (Dongfeng). Недавно состоялась презентация кроссовера Skywell ET5, официальные продажи которого в нашей стране планируется начать в конце ноября.

"Однако, - отмечает он, - выход на любой рынок (и российский - не исключение) - сложный процесс, связанный с получением массы разрешений и проведением дорогостоящих сертификационных тестов. На все это потребуется время - от полгода до года, после чего потребуются месяцы на маркетинг, организацию дилерской сети и ее обучение, наполнение складов запчастей необходимой номенклатурой, отладку логистических процессов".

"Некоторые легковые бренды уже пытались организовать продажи, минуя дилерские центры, но на поток это не пошло. А если речь про китайский автопром, который еще не настолько знаком нашему покупателю, то здесь шансов еще меньше. Плюс наш менталитет все-таки требует большего внимания к процессу покупки авто: потрогать, пощупать, получить удовольствие от процесса покупки", - добавляет эксперт.