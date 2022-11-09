IT-компаниям могут разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте софта

9 ноября. FINMARKET.RU - Российским IT-компаниям могут разрешитьв криптовалюте при экспорте софта. Такое предложение содержится в дорожной карте по поддержке экспорта, подготовленной ассоциацией разработчиков российского ПО "Руссофт". Документ направлен в Минцифры, пишут "Ведомости".

Чтобы снять или снизить ограничения "с оплатой при сделках с зарубежными заказчиками, а также снизить издержки при проведении таких оплат", необходимо проработать использование "альтернативных платежных решений", в том числе путем установки экспериментальных правовых режимов (ЭПР), говорится в документе, с которым ознакомились "Ведомости". Также в качестве одной из мер поддержки IT-экспорта предлагается "проработка механизмов отмены валютного контроля для IT-компаний". Но возможность использования криптовалют в расчетах не решит всех проблем экспорта ПО, предупреждает партнер Б1 Сергей Никитчук. Во-первых,сразу делается либо под международный рынок, либо под локальный, поэтому быстро вывести отечественные продукты за рубеж и сделать их востребованными не получится. Во-вторых,пока недоступна для массового рынка, такие платежи не обеспечат рост спроса, добавляет эксперт.