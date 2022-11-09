МФО - конкуренция за клиентов обостряется

9 ноября. FINMARKET.RU - На фоне нестабильной экономической ситуации спрос на заемные средства, в том числе и в микрофинансовых организациях (МФО), сокращается, пишет "Коммерсант" . Не восстановится он полностью и в высокий предновогодний сезон, предупреждают эксперты. С одной стороны, растетза каждого потенциального клиента, с другой - сократилось число доступных инструментов продвижения. На этом фоне растет цена привлечения заемщиков.

Однако, как уточнили в Moneyman, далеко не все игроки готовы активно включаться в конкуренцию на таком нестабильном рынке. По данным исследования, большая часть игроков(45%) предпочитает вкладывать в привлечение одного клиента не более 1-3 тыс. руб., еще 40% направляют на эти задачи 3-5 тыс. руб. и лишь пять крупнейших игроков тратят более 5 тыс. руб.

Участники рынка тренд подтверждают. Так, наряду с удорожанием привлечение заемщиков осложняется и ограничением количества доступных инструментов продвижения, в первую очередь в связи с блокировкой или уходом из России ряда западных соцсетей и интернет-сервисов, что "давит на стоимость привлечения"..