.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Россия для поддержания работы АО вправе до 2024 г. вносить вклады в имущество без увеличения уставного капитала
09 ноября 2022 года 09:37
МФО - конкуренция за клиентов обостряется
|0
Валерий Матыцин/ТАСС
9 ноября. FINMARKET.RU - На фоне нестабильной экономической ситуации спрос на заемные средства, в том числе и в микрофинансовых организациях (МФО), сокращается, пишет "Коммерсант". Не восстановится он полностью и в высокий предновогодний сезон, предупреждают эксперты. С одной стороны, растет конкуренция за каждого потенциального клиента, с другой - сократилось число доступных инструментов продвижения. На этом фоне растет цена привлечения заемщиков. Однако, как уточнили в Moneyman, далеко не все игроки готовы активно включаться в конкуренцию на таком нестабильном рынке. По данным исследования, большая часть игроков МФО (45%) предпочитает вкладывать в привлечение одного клиента не более 1-3 тыс. руб., еще 40% направляют на эти задачи 3-5 тыс. руб. и лишь пять крупнейших игроков тратят более 5 тыс. руб. Участники рынка тренд подтверждают. Так, наряду с удорожанием привлечение заемщиков осложняется и ограничением количества доступных инструментов продвижения, в первую очередь в связи с блокировкой или уходом из России ряда западных соцсетей и интернет-сервисов, что "давит на стоимость привлечения"..
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, МФО, клиенты, конкуренция
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.