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09 ноября 2022 года 09:28
На импортную электронику могут ввести таможенные пошлины
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Александр Щербак/ТАСС
9 ноября. FINMARKET.RU - Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение и введение новых пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Речь идет в том числе о смартфонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Предложения, по данным “Коммерсанта", уже обсуждались с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры. Собеседник “Ъ” добавляет, что в Минцифры идея нашла поддержку, а Минэкономики "пока смотрят на нее скептически". Дистрибуторы опасаются, что такая мера приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: .РФ, электроника, импорт, пошлины
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