.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   На импортную электронику могут ввести таможенные пошлины
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

09 ноября 2022 года 09:28

На импортную электронику могут ввести таможенные пошлины

 0
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
9 ноября. FINMARKET.RU - Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение и введение новых пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Речь идет в том числе о смартфонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Предложения, по данным “Коммерсанта", уже обсуждались с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры. Собеседник “Ъ” добавляет, что в Минцифры идея нашла поддержку, а Минэкономики "пока смотрят на нее скептически". Дистрибуторы опасаются, что такая мера приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    .РФ,  электроника,  импорт,  пошлины

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.