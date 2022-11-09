Поступления от налогов в бюджет с марта снизились на 41,4%

9 ноября. FINMARKET.RU - В России после весеннего периода сверхдоходов налоговыепланомерно сокращались и к осени фактически вернулись на уровень прошлого года, отметили в FinExpertiza. Расчеты сделаны на основе статистики Федеральной налоговой службы (ФНС) о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, пишут "Известия"

Так, в сентябре в консолидированныйРоссии поступило 2,4 трлн рублей налогов, что номинально на 4,1%, или на 94 млрд рублей, превысило сборы сентября 2021 года. В реальном выражении прирост оказался ниже из-за инфляции: в сентябре индекс потребительских цен составил 13,7%. Прежде всего благодаря высоким ценам на энергоносители налоговые сборы за все прошедшие 9 месяцев 2022 года, за исключением июля, были выше, чем годом ранее, указывается в исследовании.

Однако с середины весны, по мере сокращения поставок углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля, налоговые доходы начали постепенно снижаться, а положительный разрыв к прошлому году - сокращаться. В результате по сравнению с рекордными налоговыми сборами за март, когда они достигали 4,1 трлн рублей и более чем на треть превышали прошлогодний показатель, к сентябрю поступления уменьшились на 41,4% - до 2,4 трлн, фактически сравнявшись с уровнем 2021 года.

Основную часть госдоходов генерируют сырьевой сектор и сопредельные отрасли, констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова, и дальнейшая динамика налоговых сборов будет зависеть от мирового спроса на российские энергоносители, полагает она.

Как указывает FinExpertiza, в сентябре, в 2/3 российских регионов налоговые сборы были выше, чем год назад. А в трети регионов налогов стали собирать меньше.

В общей сложности, указывают в FinExpertiza, по итогам сентября из 2,4 трлн рублей собранных вналогов региональные бюджеты оставили себе 37%, или 883 млрд рублей, а 1,53 трлн ушло в федеральную казну.