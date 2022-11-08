ЦБ оценил падение ВВП РФ в 3-м квартале на 4,0% год к году, в 4-м квартале ожидает спада в районе 7,1%

8 ноября. FINMARKET.RU - Спадв 3-м квартале 2022 года оценивается Банком России на уровне 4,0% в годовом выражении, в 4-м квартале ожидается падение в районе 7,1%, приводятся данные в докладе о денежно-кредитной политике

Как сообщалось, по данным Росстата, во 2-м квартале 2022 года ВВП РФ снизился на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,5% в 1-м квартале. Данные по динамике ВВП в 3-м квартале Росстат опубликует 16 ноября.

"Динамика деловой активности в 3-м квартале сложилась лучше, чем Банк России прогнозировал ранее. Поддержку выпуску оказала динамика промышленного производства, объем строительных работ и розничных продаж, а также активность в сельскохозяйственной отрасли, где в этом году ожидается рекордный урожай", - говорится в обзоре.

"В то же время оперативные индикаторы указывают на снижение экономической активности в сентябре. Основная причина - рост неопределенности на фоне усиления геополитического напряжения и частичной мобилизации. Оценки индикатора бизнес-климата Банка России в октябре ухудшились во всех крупных отраслях. Потребительская активность остается сдержанной", - предупреждают в ЦБ об ухудшении экономической ситуации в начале осени.

"Вместе с тем более благоприятная динамика экспорта и внутреннего спроса по сравнению с ожиданиями июля позволяет улучшить оценку перспектив 2022 года. Согласно обновленному базовому прогнозу Банка России, спад ВВП в 2022 г. составит 3,0 - 3,5% (июльский прогноз ЦБ предполагал спад на 4-6%). При этом влияние шоков предложения может оказаться более растянутым во времени. В 2023 г. экономика сократится на 1 - 4%, однако прирост в 4-м квартале 2023 г. будет меньше, чем прогнозировалось ранее (0-1,5% вместо 1-2,5% в июльской версии). В 2024 - 2025 гг. прирост ВВП составит 1,5 - 2,5%", - пишут в ЦБ про свой новый среднесрочный прогноз, который был опубликован по итогам совета директоров 28 октября.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны ожиданий правительства РФ.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году сократится на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% в год.