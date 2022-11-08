- Госфонд драгметаллов и драгкамней определен в качестве организации, осуществляющей приемку и хранение найденных гражданами культурных или исторических ценностей
- приведены в соответствие нормы, регламентирующие бюджетный процесс выделения, резервирования и выплаты компенсации физлицу, нашедшему клад
- определен порядок документооборота и сроки обмена документами и данными между департаментами Минфина, Госфондом драгметаллов и драгкамней, министерством культуры, экспертными учреждениями и др.
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08 ноября 2022 года 09:50
В РФ изменят порядок выплаты вознаграждений за найденные клады
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Иван Водопьянов/ТАСС
8 ноября. FINMARKET.RU - Минфин России подготовил изменения в Порядок выплаты вознаграждений за клад, содержащий драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из драгметаллов. "Важность данного законопроекта состоит в том, что он регулирует ситуацию в сфере выплаты вознаграждения за обнаруженные клады. В нем утверждаются точные сроки и размер выплаты вознаграждения, порядок получения вознаграждения лицом, обнаружившим клад. Выплата вознаграждения за найденный клад будет осуществляться в срок до 1 месяца. Размер вознаграждения составляет 50% от стоимости клада", - пояснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим. Как уточнил управляющий партнер юридического бюро "А+" Василий Мельник, необходимость провести ревизию нормативно-правовых актов в этой сфере возникла из-за роста числа кладоискателей, а также с расширением технологических инструментов, позволяющих искать и находить предметы глубоко в земле. По словам юриста, если возраст находки менее 100 лет и она не имеет культурной и исторической ценности, то такая находка полностью остается в собственности нашедшего. Мельник перечислил новшества законопроекта:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, клады, вознаграждение, законопроект
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