В РФ изменят порядок выплаты вознаграждений за найденные клады

8 ноября. FINMARKET.RU - Минфин России подготовил изменения в Порядок выплаты вознаграждений за клад, содержащий драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из драгметаллов.

"Важность данного законопроекта состоит в том, что он регулирует ситуацию в сфере выплаты вознаграждения за обнаруженные. В нем утверждаются точные сроки и размер выплаты вознаграждения, порядок получения вознаграждения лицом, обнаружившим клад. Выплата вознаграждения за найденный клад будет осуществляться в срок до 1 месяца. Размер вознаграждения составляет 50% от стоимости клада", - пояснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

Как уточнил управляющий партнер юридического бюро "А+" Василий Мельник, необходимость провести ревизию нормативно-правовых актов в этой сфере возникла из-за роста числа кладоискателей, а также с расширением технологических инструментов, позволяющих искать и находить предметы глубоко в земле.

По словам юриста, если возраст находки менее 100 лет и она не имеет культурной и исторической ценности, то такая находка полностью остается в собственности нашедшего.

Мельник перечислил новшества законопроекта:

Госфонд драгметаллов и драгкамней определен в качестве организации, осуществляющей приемку и хранение найденных гражданами культурных или исторических ценностей

приведены в соответствие нормы, регламентирующие бюджетный процесс выделения, резервирования и выплаты компенсации физлицу, нашедшему клад

определен порядок документооборота и сроки обмена документами и данными между департаментами Минфина, Госфондом драгметаллов и драгкамней, министерством культуры, экспертными учреждениями и др.

Однако, по мнению юриста, ряд моментов пока остаётся без внимания - это прежде всего порядок оценки стоимости клада.