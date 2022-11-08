У управляющих компаний истекают сроки лицензий

8 ноября. FINMARKET.RU - Десятки тысяч жилых домов могут в разгар зимы остаться без управляющих компаний (УК). Это связано с истечением у УК срока лицензий. Более десятка отраслевых ассоциаций обратились в Минстрой с просьбой перенести срок продления лицензий, чтобы не допустить коллапса отрасли, пишет "Российская газета" со ссылкой на письмо.

В 2017 году был установлен пятилетний срок действия лицензий УК (ранее они были бессрочными). Сейчас он истекает, и УК должны продлить документы до 11 января 2023 года. Однако проверить тысячи УК единовременно проблематично, указывают эксперты. Кроме того, механизм не до конца отработан. Даже порядочные компании могут лишиться лицензий, а- управляющих организаций. Не смогут работать аварийно-диспетчерские службы, что в отопительный сезон крайне опасно.

В Минстрое "РГ" сообщили, что рассмотрели обращение и поддерживают продление срока действия лицензий. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму (им предлагается продлить лицензии до июня 2023 года). Другие предложения при необходимости также будут учтены в ходе плановой работы по актуализации законодательства.

Переноса срока на 1 июня будет достаточно, чтобы правительство успело завершить процесс принятия необходимых нормативных актов, а управляющие организации получили новые лицензии и продолжили работу в обычном режиме, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Однако пока законопроект не был принят даже в первом чтении.

Если же этого не сделать, то, по данным только 30 регионов, в январе в них могут остаться без управления порядка 60 тысяч домов. Кроме того, как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, более 2 млн человек, в том числе малые предприятия, организованные как семейный бизнес в сфере управления домами, прекратят деятельность и уволят сотрудников.

Увеличение срока продления лицензий даст возможность урегулировать эти и другие моменты в законодательстве, а также перенести сложный период потери лицензий на теплое время года, когда аварии в ЖКХ не так катастрофичны, считают авторы письма.